Что сделает ГИБДД за езду на мотоблоке по дороге

Его ж даже сотрудник ДПС остановить не может: мотоблок, согласно закону, не является транспортным средством, не требует регистрации в соответствующем органе и водительского удостоверения. В правилах дорожного движения такое ТС вообще не упоминается. Считай, пешеход! Получается, можно повсеместно ездить в любом состоянии души и тела. Безнаказанно.

Впрочем, не без нюансов. В действительности дела обстоят несколько иначе: в паспорте самого мотоблока черным по белому прописано, что его эксплуатация возможно на приусадебных и дачных участках, в полях и на проселках, фермах и колхозах. А вот на дороги общего пользования на нем, исходя из того же документа, выезжать нельзя. Бытует мнение, что обладателям водительского удостоверения с «открытой» категорией «А» — мотоциклы — эта опция открывается, но это не верно.

На мотоблоке нет государственного регистрационного знака, он ведь не стоит на учете и не подпадает под ТО. Что в итоге: движение на мотоблоке по автодороге не запрещено, но и не разрешено! Иными словами, инспекторам ГИБДД фактически предоставляется полная свобода действий в организации неприятностей «пилоту» сельскохозяйственной техники.