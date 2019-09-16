Что сделает ГИБДД за езду на мотоблоке по дороге

Многофункциональная техника давно уже стала популярным помощником в хозяйстве: и пашет, и формирует грядки, и качает воду, и даже служит транспортным средством. Один вопрос: законно ли? Ведь мотоблок — это сельхоз-техника, а не автомобиль или мотоцикл.
От Калининграда до Владивостока, от Архангельска до Краснодара: сельская дорожка, изрытый ямами асфальт, да мужичок на мотоблоке. Пейзаж с годами не меняется. Пока Старый и Новый свет соревнуются в битве технологий и количестве электромобилей, русская деревня живет по принципу «подешевле, да понадежнее». Экологией и прочей современной наукой тут голосов не набрать. Выбирают проверенные годами, а порой и десятилетиями решения.
Мотоблок, как правило, есть в каждом хозяйстве. А как иначе вспахать несколько десятков соток под картошку, не привлекая трактор? Не лопатой же! А запряг его в повозку — вот тебе и гужевой транспорт, который справится с 300—400 килограммами поклажи. Простор для творчества. Управлять просто, устойчивость феноменальная, скорость не высокая — куда торопиться-то — а водительского удостоверения не требуется и вовсе. Со всеми отсюда вытекающими последствиями деревенского быта.
Его ж даже сотрудник ДПС остановить не может: мотоблок, согласно закону, не является транспортным средством, не требует регистрации в соответствующем органе и водительского удостоверения. В правилах дорожного движения такое ТС вообще не упоминается. Считай, пешеход! Получается, можно повсеместно ездить в любом состоянии души и тела. Безнаказанно.
Впрочем, не без нюансов. В действительности дела обстоят несколько иначе: в паспорте самого мотоблока черным по белому прописано, что его эксплуатация возможно на приусадебных и дачных участках, в полях и на проселках, фермах и колхозах. А вот на дороги общего пользования на нем, исходя из того же документа, выезжать нельзя. Бытует мнение, что обладателям водительского удостоверения с «открытой» категорией «А» — мотоциклы — эта опция открывается, но это не верно.
На мотоблоке нет государственного регистрационного знака, он ведь не стоит на учете и не подпадает под ТО. Что в итоге: движение на мотоблоке по автодороге не запрещено, но и не разрешено! Иными словами, инспекторам ГИБДД фактически предоставляется полная свобода действий в организации неприятностей «пилоту» сельскохозяйственной техники.