В России электромобилям разрешат ездить по «выделенкам»

Фото: BMW
В отличие от Европы, продажи электрокаров на российском рынке можно назвать штучными. Дабы поддержать этот сегмент, было вынесено на рассмотрение предложение разрешить «зеленым» автомобилям ездить по «выделенкам». Когда ждать новых поблажек для экологически чистых машин?
Светлана Ермолаева

Вопрос о разрешении проезда электромобилей по выделенным полосам, предназначенным для общественного транспорта, сейчас обсуждается рабочей группой Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет». Как сообщает агентство «РИА Новости», речь идет о введении новых правил уже в 2020 году.

Специалисты подсчитали, что сейчас автовладелец на дорогу от дома до работы в среднем тратит от 45 минут до 1 часа. За рулем авто на электротяге по «выделенке», при вступлении в силу нового закона, конечно, это время сократится на 25—30%.

Новую законодательную инициативу поддерживает сразу несколько организаций, в их числе Некоммерческое партнерство «Глонасс», фонд «Сколково», а также Ассоциация развития электромобильного транспорта.

В то же время, как писал портал «АвтоВзгляд», глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, высказал свое мнение о том, что наши соотечественники пока не готовы к электромобильному будущему: вряд ли найдется много желающих пересесть на машины на батарейках. Мало тому способствует и климат страны с продолжительными суровыми зимами.

Ко всему прочему, пока нет соответствующей инфраструктуры. Да и «грязное» производство электрокаров вместе с утилизацией батареек сводят на нет всю экологичность владения такими авто.

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17 сентября 2019
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