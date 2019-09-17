В России электромобилям разрешат ездить по «выделенкам»

Вопрос о разрешении проезда электромобилей по выделенным полосам, предназначенным для общественного транспорта, сейчас обсуждается рабочей группой Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет». Как сообщает агентство «РИА Новости», речь идет о введении новых правил уже в 2020 году.

Специалисты подсчитали, что сейчас автовладелец на дорогу от дома до работы в среднем тратит от 45 минут до 1 часа. За рулем авто на электротяге по «выделенке», при вступлении в силу нового закона, конечно, это время сократится на 25—30%.

Новую законодательную инициативу поддерживает сразу несколько организаций, в их числе Некоммерческое партнерство «Глонасс», фонд «Сколково», а также Ассоциация развития электромобильного транспорта.

В то же время, как писал портал «АвтоВзгляд», глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, высказал свое мнение о том, что наши соотечественники пока не готовы к электромобильному будущему: вряд ли найдется много желающих пересесть на машины на батарейках. Мало тому способствует и климат страны с продолжительными суровыми зимами.

Ко всему прочему, пока нет соответствующей инфраструктуры. Да и «грязное» производство электрокаров вместе с утилизацией батареек сводят на нет всю экологичность владения такими авто.