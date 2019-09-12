В каких случаях ГИБДД разрешает всем водителям выезжать на выделенки

Ужесточение наказаний за непропуск машин экстренных служб потребовало дополнительных пояснений от ГИБДД: как именно водитель должен уступить «скорой» в заторе, чтобы избежать серьезного штрафа или лишения «прав».
Максим Строкер

Напомним, что с шестого августа 2019-го года за непропуск «скорой», согласно изменившейся редакции ч. 2 ст. 12.17 КоАП, полагается уже не 500 рублей штрафа, а взыскание в сумме 3000—5000 рублей. Альтернативой этому наказанию предусмотрено лишение «прав» на срок до одного года, а не на три месяца как раньше.

Законодательная «дубина», нависающая над водителем, стала в несколько раз сильнее, однако ситуация на дороге осталась прежней. Иначе говоря, многие водители, находясь в глухом заторе, порой просто физически не могут уступить дорогу машине экстренной службы с включенными спецсигналами.

В связи с этим глава думского Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов решил выяснить позицию ГИБДД относительно вопроса: «Может ли водитель отступать от некоторых требований ПДД ради того, чтобы пропустить спешащую по вызову 'неотложку»?

В своем обращении к руководству ГИБДД депутат спрашивал, может ли автомобилист ради пропуска «скорой» выехать на полосу, выделенную для общественного транспорта, не опасаясь получить потом штраф за езду по «выделенке»?

Депутату официально ответил генерал-майор полиции, замначальника ГУ ОБДД МВД России Владимир Кузин. По его словам, с одной стороны ПДД запрещают пересекать сплошную линию разметки, которой обычно отделяется полоса для общественного транспорта от остальной проезжей части.

А с другой, цитируем ответ генерала, «в соответствии с положениями ст. 2.7 КоАП не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред».

В переводе с казенно-суконного на русский это означает, что выехать для пропуска «скорой» на «выделенку» теоретически можно, — если при этом ты никому при этом не помешал.

Другое дело, как, получив «письмо счастья» от бездушной камеры фиксации нарушения, доказать той же ГИБДД, что пропускал «скорую». Но об этом генерал Кузин скромно умалчивает.

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12 сентября 2019
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