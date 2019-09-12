В каких случаях ГИБДД разрешает всем водителям выезжать на выделенки

Напомним, что с шестого августа 2019-го года за непропуск «скорой», согласно изменившейся редакции ч. 2 ст. 12.17 КоАП, полагается уже не 500 рублей штрафа, а взыскание в сумме 3000—5000 рублей. Альтернативой этому наказанию предусмотрено лишение «прав» на срок до одного года, а не на три месяца как раньше.

Законодательная «дубина», нависающая над водителем, стала в несколько раз сильнее, однако ситуация на дороге осталась прежней. Иначе говоря, многие водители, находясь в глухом заторе, порой просто физически не могут уступить дорогу машине экстренной службы с включенными спецсигналами.

В связи с этим глава думского Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов решил выяснить позицию ГИБДД относительно вопроса: «Может ли водитель отступать от некоторых требований ПДД ради того, чтобы пропустить спешащую по вызову 'неотложку»?