Как ГИБДД наказывает водителей за невключенные «поворотники»

ПДД строго обязывают водителя перед началом движения, остановкой, перестроением, поворотом или разворотом подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления. В Правилах ничего не сказано о количестве этих самых сигналов, но исходя из формулировки, речь не идет об одном разе. Оштрафуют ли гаишники водителя, если повторитель поворота его авто сработал единожды, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Впрочем, если кто-то из автовладельцев боится быть привлеченным к ответственности из-за неправильного срабатывания поворотника, у него всегда есть возможность подать сигнал рукой. Каким образом это сделать подробно описывается в пункте 8.1 ПДД. Главное, чтобы при выполнении маневра не было опасности и помех для других участников дорожного движения.
В любом случае, правила обязывают водителя подавать сигналы о намерении маневра заблаговременно до начала его выполнения, а прекращаться они должны только после его завершения. Из этого явствует, что в любом случае одного раза срабатывания поворотника будет явно недостаточно — ведь, как правило, маневр всегда длится дольше одной вспышки лампочки.
К счастью для многих водителей, конкретных санкций за одиночный сигнал поворота не предусмотрено — об этом ничего не сказано ни в ПДД, ни в ГОСТах, ни в других регламентах.
Однако проблема в том, что далеко не всякий сотрудник ДПС сможет визуально зафиксировать однократно мигнувшую лампочку. Даже если страж порядка и успеет это заметить, то у него все равно будут все основания выписать водителю штраф в размере 500 рублей за отсутствие сигналов поворота (12.4 КоАП). Причина проста — они отсутствовали в течение всего процесса маневра, а это уже нарушение вышеуказанного пункта 8.1 ПДД.
Неслучайно автопроизводители, по умолчанию устанавливают троекратный режим срабатывания подворотников при минимальном нажатии на подрулевой рычаг. Как правило, столько же раз срабатывают сигналы при сенсорной функции указателей поворота. Такого цикла обычно вполне достаточно, чтобы другие участники движения уловили намерения другого водителя. В этом случае он сможет спокойно завершить свой маневр безопасно для остальных.