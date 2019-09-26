Как ГИБДД наказывает водителей за невключенные «поворотники»

К счастью для многих водителей, конкретных санкций за одиночный сигнал поворота не предусмотрено — об этом ничего не сказано ни в ПДД, ни в ГОСТах, ни в других регламентах.

Однако проблема в том, что далеко не всякий сотрудник ДПС сможет визуально зафиксировать однократно мигнувшую лампочку. Даже если страж порядка и успеет это заметить, то у него все равно будут все основания выписать водителю штраф в размере 500 рублей за отсутствие сигналов поворота (12.4 КоАП). Причина проста — они отсутствовали в течение всего процесса маневра, а это уже нарушение вышеуказанного пункта 8.1 ПДД.

Неслучайно автопроизводители, по умолчанию устанавливают троекратный режим срабатывания подворотников при минимальном нажатии на подрулевой рычаг. Как правило, столько же раз срабатывают сигналы при сенсорной функции указателей поворота. Такого цикла обычно вполне достаточно, чтобы другие участники движения уловили намерения другого водителя. В этом случае он сможет спокойно завершить свой маневр безопасно для остальных.