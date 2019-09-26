Кто из водителей должен уступать при сужении дороги без разметки

Впрочем, те, кто недавно сдавал экзамены для получения водительского удостоверения и те бывалые рулевые, кто похвастается хорошей памятью, наверняка помнят пункт 8.4 ПДД. Он гласит, что при перестроении приоритет движения принадлежит тем транспортным средствам, которые движутся попутно без изменения направления движения.

Тут все понятно: если я еду в левой полосе, а дорога сужается справа за счет попутной соседней полосы, то я, как двигался прямо, так и должен следовать, не меняя направления. В этом случае уступают дорогу те, кто перестраивается в мою полосу слева. Главное, чтобы разметка была видна.

В том же пункте 8.4 сказано, что при одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу тому, кто едет справа. То есть, если дорога сужается с обеих сторон, и два авто вынуждены сместиться в середину проезжей части, приоритет у того, кто находится справа. Как раз в такой ситуации многие любители «летать» с большой скоростью по левой полосе, обычно по незнанию уверены, что им должен уступать весь плетущийся вдоль обочины транспорт. Однако в случае аварии при подобных обстоятельствах виноват будет тот, кто перестраивался слева.