Кто из водителей должен уступать при сужении дороги без разметки

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Даже опытные водители с многолетним стажем могут растеряться в некоторых спорных ситуациях на дороге, где далеко не сразу найдется правильный ответ. Один из таких распространенных случаев — право приоритета перед сужением проезжей части, где отсутствует разметка. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, кто кого должен пропускать.
Иван Флягин

Впрочем, те, кто недавно сдавал экзамены для получения водительского удостоверения и те бывалые рулевые, кто похвастается хорошей памятью, наверняка помнят пункт 8.4 ПДД. Он гласит, что при перестроении приоритет движения принадлежит тем транспортным средствам, которые движутся попутно без изменения направления движения.

Тут все понятно: если я еду в левой полосе, а дорога сужается справа за счет попутной соседней полосы, то я, как двигался прямо, так и должен следовать, не меняя направления. В этом случае уступают дорогу те, кто перестраивается в мою полосу слева. Главное, чтобы разметка была видна.

В том же пункте 8.4 сказано, что при одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу тому, кто едет справа. То есть, если дорога сужается с обеих сторон, и два авто вынуждены сместиться в середину проезжей части, приоритет у того, кто находится справа. Как раз в такой ситуации многие любители «летать» с большой скоростью по левой полосе, обычно по незнанию уверены, что им должен уступать весь плетущийся вдоль обочины транспорт. Однако в случае аварии при подобных обстоятельствах виноват будет тот, кто перестраивался слева.

Если разметка отсутствует, и речь идет обо обоюдном перестроении, водители также должны руководствоваться «правилом помехи справа». Об этом говорит пункт 8.9 ПДД: в случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому автомобиль приближается справа.

Представьте ситуацию, когда две машины едут рядом в одном направлении по дороге без линии разметки, и вдруг проезжая часть сужается с правой стороны. В этом случае направление движения определяет осевая разделительная линия, а не обочина. Если такая разметка на дороге с двусторонним движением отсутствует, она устанавливается, согласно пункту 9.1. ПДД: стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений.

Даже если нет соответствующих дорожных знаков, в этой ситуации надо понимать, что проезжая часть сужается с правой стороны, а не от середины. То есть препятствие появляется у того, кто едет вдоль обочины, и поэтому преимущество имеет автомобиль, движущийся слева, которому не требуется изменять направление движения, определяемое строго по разделительной полосе.

встречная полоса, сплошная линия, группа разбора, ПДД, безопасность дорожного движения
26 сентября 2019
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