Недетская неожиданность: 10 самых живучих подержанных кроссоверов

И хотя в исследовании приняли участие автовладельцы из Соединенного королевства, для наших соотечественников рейтинг не менее актуален: все самые надежные кроссоверы представлены и на российском вторичном рынке.

Итак, первое место занял премиальный Lexus RX четвертого поколения. «Паркетник», дебютировавший весной 2015 года на автосалоне в Нью-Йорке, отмечен рекордным уровнем надежности в 96%.

На качество автомобиля пожаловалось всего 9,1% опрошенных, причем большая часть претензий коснулось лакокрасочного покрытия.