Недетская неожиданность: 10 самых живучих подержанных кроссоверов

И хотя в исследовании приняли участие автовладельцы из Соединенного королевства, для наших соотечественников рейтинг не менее актуален: все самые надежные кроссоверы представлены и на российском вторичном рынке.
Итак, первое место занял премиальный Lexus RX четвертого поколения. «Паркетник», дебютировавший весной 2015 года на автосалоне в Нью-Йорке, отмечен рекордным уровнем надежности в 96%.
На качество автомобиля пожаловалось всего 9,1% опрошенных, причем большая часть претензий коснулось лакокрасочного покрытия.
На второй строке прописался KIA Sportage, чья премьера прошла на Франкфуртском моторшоу в 2015-м. Уровень надежности «корейца», определенный исследованием, достиг 95,8%. С незначительными проблемами столкнулись 16,5% хозяев.
Тройку лидеров замыкает KIA Sorento третьей генерации. Впервые представленное в 2014 году авто оказалось надежным на 95,66%. Но в машине нашлись и серьезные недостатки: около 20% участников опроса пожаловались на сбои в работе электроники. Кстати, в скором времени кроссовер переродится в четвертой генерации.
Четвертым пунктом в ТОП-10 вновь идет Lexus RX, но уже третьего поколения, выпускавшийся с 2009 по 2015 год (уровень надежности — 95,35%). На пятой позиции «поселился» компактный Lexus NX 2015 модельного года (94,72%).
Шестым по счету идет Toyota RAV4 уходящего поколения, который до сих пор еще доступен россиянам на рынке новых авто (94,68%). 90% владельцев «Равчика» не жаловались на свой автомобиль вообще.
Седьмым идет Skoda Yeti (надежность — 92,8%), восьмым — третий KIA Sportage (92,57%). А девятое и десятое места достались Volvo XC60 первой генерации (92,3%) и Suzuki Grand Vitara 2005 модельного года (91%) соответственно.