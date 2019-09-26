Недетская неожиданность: 10 самых живучих подержанных кроссоверов

Фото: Lexus
Британские специалисты из Driver Power, опросив тысячи владельцев разномастных кроссоверов, составили рейтинг надежности подержанных авто. Как оказалось, пять строчек первой десятки заняли японцы.
Светлана Ермолаева

И хотя в исследовании приняли участие автовладельцы из Соединенного королевства, для наших соотечественников рейтинг не менее актуален: все самые надежные кроссоверы представлены и на российском вторичном рынке.

Итак, первое место занял премиальный Lexus RX четвертого поколения. «Паркетник», дебютировавший весной 2015 года на автосалоне в Нью-Йорке, отмечен рекордным уровнем надежности в 96%.

На качество автомобиля пожаловалось всего 9,1% опрошенных, причем большая часть претензий коснулось лакокрасочного покрытия.

На фото KIA Sportage 2016 модельного года

На второй строке прописался KIA Sportage, чья премьера прошла на Франкфуртском моторшоу в 2015-м. Уровень надежности «корейца», определенный исследованием, достиг 95,8%. С незначительными проблемами столкнулись 16,5% хозяев.

Тройку лидеров замыкает KIA Sorento третьей генерации. Впервые представленное в 2014 году авто оказалось надежным на 95,66%. Но в машине нашлись и серьезные недостатки: около 20% участников опроса пожаловались на сбои в работе электроники. Кстати, в скором времени кроссовер переродится в четвертой генерации.

На фото Toyota RAV4 25th Anniversary

Четвертым пунктом в ТОП-10 вновь идет Lexus RX, но уже третьего поколения, выпускавшийся с 2009 по 2015 год (уровень надежности — 95,35%). На пятой позиции «поселился» компактный Lexus NX 2015 модельного года (94,72%).

Шестым по счету идет Toyota RAV4 уходящего поколения, который до сих пор еще доступен россиянам на рынке новых авто (94,68%). 90% владельцев «Равчика» не жаловались на свой автомобиль вообще.

Седьмым идет Skoda Yeti (надежность — 92,8%), восьмым — третий KIA Sportage (92,57%). А девятое и десятое места достались Volvo XC60 первой генерации (92,3%) и Suzuki Grand Vitara 2005 модельного года (91%) соответственно.

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26 сентября 2019
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