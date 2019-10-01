В Госдуму внесен законопроект о частичном запрете платных парковок

MK
На рассмотрение депутатов Госдумы представлен проект поправок в закон об организации дорожного движения, исключающий возможность организации платных парковок на улицах, прилегающих к социально значимым объектам. Каким именно, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение коллег проект поправок в Закон РФ «Об организации дорожного движения», касающийся платных парковок. Инициаторы предлагают пересмотреть ч. 2 ст. 13 закона, регулирующей организацию платных парковок.

Сейчас ее текст, фактически, оставляет на усмотрение местных властей вопрос введения платы за стоянку на улицах, «непосредственно прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых размещены образовательные организации, в том числе дошкольные образовательные организации, медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, организации культуры, органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги».

Депутаты предлагают полностью, на федеральном уровне, запретить платную парковку в местах, перечисленных в статье, сделав ее там по умолчанию бесплатной.

— Учитывая важность обеспечения доступа к объектам спорта, зданиям, в которых размещены образовательные организации, в том числе дошкольные образовательные организации, медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, организации культуры, органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги всем гражданам, включая малообеспеченных, маломобильных граждан, маленьких детей, полагаем, что на территориях, непосредственно прилегающих к объектам социальной инфраструктуры, платные парковки должны быть запрещены, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду и социально политике депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

— Безусловно, бесплатная стоянка возле соцобъектов типа больниц и школ должна стать обязательной. Но нужно сделать так, чтобы в таких местах не парковали на весь день свой транспорт клерки из соседних офисов и не хранили свои авто жители окрестных домов. Поэтому у той же больницы стоянку следует делать бесплатной, но только в течение, скажем, трех часов. За превышение этого срока можно штрафовать. Трехчасовой бесплатный интервал, на мой взгляд, вполне устроит большинство посетителей и лечебного учреждения, и спорткомплекса, и присутственного места, — считает координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

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1 октября 2019
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