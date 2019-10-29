Какие важнейшие пункты ПДД сознательно нарушают россияне

Результаты соцопроса, проведенного аналитиками компании «СКАУТ-Корпоративные решения», занимающейся вопросами безопасности в корпоративных автопарках, показали, что лишь 60% пассажиров пристегиваются, усаживаясь в кресла второго или третьего ряда. Соответственно, 40% этого не делают.

Причем такой позиции придерживаются даже опытные автомобилисты, не забывающие о важной мере безопасности, садясь за «баранку» или на переднее пассажирское место. Они просто не видят в этом необходимости, а совершенно зря:

— Все в машине едут с одной скоростью и подчиняются общим законам физики, а значит и сила удара при ДТП на задних и передних сиденьях будет абсолютно одинаковой, — предупреждает глава обучающего центра «Актив-Безопасность» Сергей Моисеев. — Задний пассажир может вылететь через лобовое стекло или нанести смертельный удар головой водителю или впередисидящему соседу. И это далеко не все возможные риски такого нарушения…

Напомним, что в действующих ПДД ремни безопасности упоминаются в разделе 2 пункт 1.2., обязующем водителя «быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями». А в разделе 5, где прописаны обязанности пассажира, в первом же пункте также говорится об непреложном использовании ремней.

При этом, напомним, штраф в 500 рублей за игнорирование пассажирами ремней, сотрудник ГИБДД может и должен выписать и водителю, и каждому непристегнутому седоку (включая задних) в отдельности. Дорогая в этом случае выйдет поездочка…