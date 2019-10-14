Почему риск погибнуть в ДТП на пикапе куда выше, чем на любом другом авто

Выяснилось, что современные автомобили SUV-сегмента за последние несколько десятков лет перестали представлять серьезную угрозу во время аварий. Так, в начале 90-х кроссоверы и внедорожники при столкновении были смертоноснее обычных «легковушек» на 132%. К 2016 году процент летальных ДТП с участием «паркетников» и «вездеходов» снизился до 28%.
За столь серьезный прогресс стоит благодарить самих автостроителей: в 2003 году они взяли на себя добровольное обязательство сделать свои машины безопаснее. В маленьких легковых авто появилось больше подушек безопасности, в частности начали устанавливать боковые айрбэги.
Кроме того, вседорожные автомобили, наводнившие дороги, обзавелись прогрессивными зонами программируемой деформации, рассчитанные под высоту обычного автомобиля, и электронными ассистентами. Да и в среднем клиренс SUV стал ниже, что тоже сыграло свою роль в статистике.
Другое дело — пикапы. С ними в рассматриваемом аспекте ситуация с годами не изменилась. В 1990-м году смертность при авариях с участием грузовичков была выше на 158% по сравнению с легковыми машинами. На том же уровне (159%) этот коэффициент остался и сегодня. Пикапы не стали ниже или сильно легче, сохранив в большинстве своем рамную конструкцию. Так что процент летальных исходов при ДТП с ними по сей день остается довольно высоким.