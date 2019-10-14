Почему риск погибнуть в ДТП на пикапе куда выше, чем на любом другом авто

Выяснилось, что современные автомобили SUV-сегмента за последние несколько десятков лет перестали представлять серьезную угрозу во время аварий. Так, в начале 90-х кроссоверы и внедорожники при столкновении были смертоноснее обычных «легковушек» на 132%. К 2016 году процент летальных ДТП с участием «паркетников» и «вездеходов» снизился до 28%.

За столь серьезный прогресс стоит благодарить самих автостроителей: в 2003 году они взяли на себя добровольное обязательство сделать свои машины безопаснее. В маленьких легковых авто появилось больше подушек безопасности, в частности начали устанавливать боковые айрбэги.