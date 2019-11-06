Как можно лишиться «прав» за несколько небольших превышений скорости

Многие водители просто не знают о «висящих» на них штрафных постановлениях. Если гражданин не подключен к сайту «госуслуг» и не имеет привычки постоянно проверяться на этот счет в разных интернет-сервисах, либо на сайте ГИБДД — не мудрено оставаться в неведении относительно своих даже многочисленных «грехов» перед скоростным режимом на дорогах.
Да, уведомление о каждом штрафном постановлении должно быть отправлено в адрес нарушителя. Но не все удосуживаются дойти до почты за письмом, а некоторые проживают не по адресу официальной регистрации, куда обычно и идут «письма счастья».
Все вышесказанное означает одно: можно очень долго оставаться в полном неведении относительно даже десятков штрафов, выписанных на твое имя. И, как ни странно, по этой причине можно надолго остаться без водительского удостоверения. Происходит это следующим образом.
Как только сумма долга автовладельца перед государством по неоплаченным штрафам переваливает через рубеж в 10 000 рублей, Закон РФ «Об исполнительном производстве» дает судебным приставам возможность приостановить действие его «прав» до момента погашения задолженности.
По идее, гражданина об этой мере обязаны официально уведомить — бумагой по почте или через электронную почту. Но не факт, что он на самом деле узнает о существовании проблем с приставами. Куда частенько пропадают брошенные в почтовый ящик уведомления о заказных письмах и посылках — все знают. А электронное письмо с непонятного адреса с большой вероятностью отправится в «спам».
И вот, ездит себе человек на машине, даже не подозревая, что в его отношении возбуждено исполнительное производство по долгам за штрафы ГИБДД. И в один прекрасный момент «тормозит» его ДПС, проверяет по базе данных и выясняется, что приставы приостановили действие его «корочек». В этом случае гаишник немедленно составляет протокол по ст. 17.17 КоАП — «Нарушение временного ограничения на пользование специальным правом». За что полагается наказание в виде либо обязательных работы на срок до пятидесяти часов, либо лишение водительского удостоверения на срок до одного года.
Далее, даже если автомобилист немедленно оплатит все свои долги за мелкие нарушения скоростного режима, «прав» его все равно лишат — уже как нарушителя исполнительного законодательства.
Практика по подобным делам показывает, что судебные приставы вмешиваются в судьбы неплательщиков штрафов на второй-третий месяц после образования первой задолженности. Одним словом, тянуть с оплатой «штрафных счетов» — себе дороже.