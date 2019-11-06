Как можно лишиться «прав» за несколько небольших превышений скорости

Многие водители просто не знают о «висящих» на них штрафных постановлениях. Если гражданин не подключен к сайту «госуслуг» и не имеет привычки постоянно проверяться на этот счет в разных интернет-сервисах, либо на сайте ГИБДД — не мудрено оставаться в неведении относительно своих даже многочисленных «грехов» перед скоростным режимом на дорогах.

Да, уведомление о каждом штрафном постановлении должно быть отправлено в адрес нарушителя. Но не все удосуживаются дойти до почты за письмом, а некоторые проживают не по адресу официальной регистрации, куда обычно и идут «письма счастья».

Все вышесказанное означает одно: можно очень долго оставаться в полном неведении относительно даже десятков штрафов, выписанных на твое имя. И, как ни странно, по этой причине можно надолго остаться без водительского удостоверения. Происходит это следующим образом.