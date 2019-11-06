Обязан ли водитель снимать очки или шапку при проверке документов

Что касается затемненных окуляров, то будем откровенны — все-таки чаще всего доблестные полицейские просят у граждан их снять не ради идентификации внешности, а в страстной надежде, что за ними скрываются мутные и покрасневшие очи нетрезвого человека. Как бы там ни было, ключевое слово здесь — «просят», потому что требовать от граждан таких действий стражи порядка не имеют права. О необходимости снимать очки или шапку при проверке документов в законе ничего не сказано, а, следовательно, подобные обращения со стороны полицейских должны расцениваться исключительно, как просьбы.

И, конечно, водителю лучше их исполнять. Во-первых, если вы чисты перед законом, бояться нечего. Во-вторых, даже если есть, что скрывать, и накануне вы приняли на грудь, отказ снять очки почти всегда только усилит подозрения. И уж поверьте — опытный сотрудник ДПС найдет другой способ вывести вас на чистую воду.