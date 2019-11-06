Обязан ли водитель снимать очки или шапку при проверке документов

Что касается затемненных окуляров, то будем откровенны — все-таки чаще всего доблестные полицейские просят у граждан их снять не ради идентификации внешности, а в страстной надежде, что за ними скрываются мутные и покрасневшие очи нетрезвого человека. Как бы там ни было, ключевое слово здесь — «просят», потому что требовать от граждан таких действий стражи порядка не имеют права. О необходимости снимать очки или шапку при проверке документов в законе ничего не сказано, а, следовательно, подобные обращения со стороны полицейских должны расцениваться исключительно, как просьбы.
И, конечно, водителю лучше их исполнять. Во-первых, если вы чисты перед законом, бояться нечего. Во-вторых, даже если есть, что скрывать, и накануне вы приняли на грудь, отказ снять очки почти всегда только усилит подозрения. И уж поверьте — опытный сотрудник ДПС найдет другой способ вывести вас на чистую воду.
В конце концов, полицейским действительно бывает сложно идентифицировать изображение в водительском удостоверении с лицом человека в затемненных очках или с низко надвинутым на глаза головным убором. Тем более, что те, кто боится простудиться без шапки в сильный мороз, имеют право не покидать теплый салон автомобиля во время общения со стражем порядка.
Водителей, постоянно пользующихся очками из-за плохого зрения, на «правах» старого образца обычно фотографировали без них с пометкой «очки или линзы обязательны». Поэтому полицейские при проверке документов их также частенько просили снять окуляры, чтобы идентифицировать внешность.
Сейчас все чаще близоруких граждан снимают на водительское удостоверение в очках и ставят уже другую пометку, соотвествующую международным стандартам медицинских требований к водителям — «gcl». Расшифровывается эта аббревитаура, как «glasses or contact lenses», что означает «очки или контактные линзы». Так что гаишники всегда в курсе, что у вас со зрением.