В каких районах Москвы происходит больше всего ДТП

По статистике, собранной за первые три квартала года, наиболее аварийным назван Южный административный округ, где зарегистрировано 816 столкновений. В них погибли 39 человек и 941 ранены. По сравнению с прошлогодними показателями, число ДТП сократилось на 6,3%, количество раненых — на 6,9%, причем количество человек, расставшихся с жизнью, осталось прежним. Второе и третье места в этом мрачном рейтинге достались Восточному и Западному округам, где случилось 724 и 697 аварий соответственно.

Если рассматривать аварийность в Белокаменной по районам, то лидером стало Выхино-Жулебино: 120 эпизодов, что на 17,6% больше, чем в 2018 году. Там погибло 8 человек (+33,3%) и получило травмы 144 участника дорожного движения (+16,1%). Также в ТОП-3 вошли Люблино (118 ДТП, 4 погибших и 142 раненых) и Марьино (108 аварий, 5 погибших и 117 раненых).

Напомним, прошедшим летом чиновники назвали основные причины дорожных происшествий с летальным исходом: в 28% случаев — из-за выезда на «встречку», еще в 40% — из-за наездов на пешеходов.