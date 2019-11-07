Авось прокатит: когда «сгорают» неоплаченные штрафы ГИБДД

Мечты о «сгоревшем штрафе» обычно живут там, где недостает точных знаний о механизме взыскания государством с граждан того, что оно считает своей законной добычей. Для начала рассмотрим стандартный путь штрафного постановления, которое водитель не оплатил либо сознательно, либо по незнанию о существовании такого документа.
После того, как штраф выписан, он в течении 10 дней считается не вступившим в силу. Этот срок дается нарушителю на его обжалование. Если гражданин идет по этому пути, то постановление не вступает в силу пока жалоба рассматривается, плюс еще 10 дней на опротестование уже этого решения.
После вступления в силу штрафного постановления оно должно быть оплачено в течении 60 дней. После истечения этих двух месяцев ГИБДД передает данные о неоплате штрафа судебным приставам. Которые и запускают процесс взыскания задолженности.
Однако, есть в КоАП статья 31.9 — «Давность исполнения постановления о назначении административного наказания». В ее части первой говорится, что «постановление о назначении административного наказания не подлежит исполнению в случае, если это постановление не было приведено в исполнение в течение двух лет со дня его вступления в законную силу».
Все было бы здорово, но постановление официально считается уже «приведенным в исполнение» с момента передачи его в ведение судебных приставов.
То есть, штраф может «сгореть через 2 года» только случае, если ГИБДД по каким-то причинам не будет переправлять постановление о нем в ФССП в течении пары лет. Надеяться всерьез на подобное чудо, по меньшей мере, смешно.
На практике же все бывает еще «веселее». Автор этих строк однажды нечаянно припарковал машину на размеченной стоянке перед магазином, а она официально оказалась «тротуаром». О существовании штрафа по этому поводу в размере 3000 рублей узнал случайно, когда пошел менять «права» в ГИБДД. В результате в МРЭО полиция выписала штраф еще и за то, что не заплатил вовремя эти 3000 — в двойном размере по статье 20.25 КоАП. В итоге пришлось отдать государству 9000 рублей. Но через пару недель после оплаты, когда с момента нарушения прошло уже более 4-х месяцев, служба судебных приставов вспомнила обо мне и неожиданно блокировала все банковские счета. А потом списала в счет погашения 3000-ного штрафа за парковку… по 3000 рублей с каждого моего счета!
Пришлось идти скандалить в отделение ФССП. В конце концов приставы деньги вернули, но нервотрепку устроили знатную. В общем, если за тобой официально числится какое-то имущество или ты пользуешься банковскими карточками, не стоит даже надеяться, что твой штраф «сгорит» через два года.