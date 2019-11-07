Авось прокатит: когда «сгорают» неоплаченные штрафы ГИБДД

Мечты о «сгоревшем штрафе» обычно живут там, где недостает точных знаний о механизме взыскания государством с граждан того, что оно считает своей законной добычей. Для начала рассмотрим стандартный путь штрафного постановления, которое водитель не оплатил либо сознательно, либо по незнанию о существовании такого документа.

После того, как штраф выписан, он в течении 10 дней считается не вступившим в силу. Этот срок дается нарушителю на его обжалование. Если гражданин идет по этому пути, то постановление не вступает в силу пока жалоба рассматривается, плюс еще 10 дней на опротестование уже этого решения.

После вступления в силу штрафного постановления оно должно быть оплачено в течении 60 дней. После истечения этих двух месяцев ГИБДД передает данные о неоплате штрафа судебным приставам. Которые и запускают процесс взыскания задолженности.

Однако, есть в КоАП статья 31.9 — «Давность исполнения постановления о назначении административного наказания». В ее части первой говорится, что «постановление о назначении административного наказания не подлежит исполнению в случае, если это постановление не было приведено в исполнение в течение двух лет со дня его вступления в законную силу».

Все было бы здорово, но постановление официально считается уже «приведенным в исполнение» с момента передачи его в ведение судебных приставов.