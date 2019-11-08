В Москве продолжают эвакуировать автомобили с иностранными номерами

В основном под знаками, запрещающими остановку и стоянку, оставляли авто, зарегистрированные в Белоруссии, Украине и Киргизии, сообщается на официальном сайте московской мэрии. Реже в этих нарушениях были замечены машины с казахскими, молдавскими и узбекскими номерными знаками.

В единичных случаях в неположенных местах сотрудники ГИБДД находили автомобили из дальних стран — Великобритании, Китая, Франции, Португалии и даже княжества Монако.

Кстати, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в октябре Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения под председательством вице-премьера Максима Акимова поручила сразу нескольким ведомствам — МВД, ФСБ, Минюсту, Минтрансу и таможенникам найти меры, позволяющие привлекать к ответственности нарушителей ПДД на авто с иностранными номерами в полной мере — то есть не только за неправильную парковку, но и за несоблюдение скоростного режима, и за другие дорожные прегрешения.