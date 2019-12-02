Три пункта ПДД, которые каждое утро нарушают все городские водители

Самый повальный «водительский грех» случается при выезде из дворового проезда на улично-дорожную сеть. При этом машины, двигающиеся по улице, имеют преимущество перед теми, что пытаются на нее попасть из жилой зоны.
Дела «дворовые»
В утренний час-пик выехать со двора можно практически единственным способом: наплевав на требование ПДД и не предоставив преимущества транспорту, двигающемуся по «главной дороге». Ведь по ней машины идут практически сплошным потоком. Втиснуться в него подчас можно, лишь нагло выехав из дворового проезда перед самым пердним бампером коллеги-водителя, вынужденного из-за этого прибегнуть к экстренному торможению. Наказания за такой маневр не предусмотрено, но если в ходе его выполнения произойдет ДТП, крайним, со всеми вытекающими последствиями, будет выезжающий из двора.
Опасный паркинг
Но даже если не выезжать утром с прилегающей, предусмотрительно припарковав машину на размеченной белыми полосками стоянке у бордюра, стать нарушителем ПДД вам все равно суждено. Дело в том, что ни припарковать, ни покинуть такое место стоянки, не наезжая на линии разметки, для подавляющего большинства водителей физически невозможно.
Напомним, что белые полоски, которыми разделены паковочные прямоугольники на проезжей части улиц, в ПДД обозначаются, как «линия 1.1». И в Правилах четко сказано: «линии 1.1, 1.2 и 1.3 пересекать запрещается». За несоблюдение требований разметки статья 12.16 КоАП РФ предусматривает штраф в 500 рублей.
Сомнительный разъезд
Еще одно нарушение Правил ежедневно и в массовом порядке происходит на узких проездах между домами, где могут разминуться лишь две машины. Как правило, в таких местах паркуют свои авто местные жители и по факту остается только одна полоса для проезда в обе стороны.
При встречном разъезде двух транспортных средств ПДД устанавливают, что преимущество в движении будет на стороне авто, на полосе которого нет препятствия. В данном случае — припаркованной машины. В особо «горячих точках» такого типа в утренние часы — например, поблизости от детских учреждений — если четко следовать ПДД, можно простоять не менее часа-двух, пропуская всех, кто едет вам навстречу, пользуясь положенным преимуществом. И опоздать всюду. Попав в подобную ситуацию, большинство водителей плюет на Правила, и объезжает припаркованного, нагло игнорируя преимущество встречных машин. Штраф, как и в первом случае, тут не положен, но при ДТП виноватым признают наглеца.
…Перечисленные выше массовые нарушения даже сотрудники ГИБДД не замечают. Потому как если бы все в подобных ситуациях действовали строго по ПДД, городские спальные районы просто вставали бы по утрам в глухих пробках.