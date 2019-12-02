Три пункта ПДД, которые каждое утро нарушают все городские водители

Самый повальный «водительский грех» случается при выезде из дворового проезда на улично-дорожную сеть. При этом машины, двигающиеся по улице, имеют преимущество перед теми, что пытаются на нее попасть из жилой зоны.

Дела «дворовые»

В утренний час-пик выехать со двора можно практически единственным способом: наплевав на требование ПДД и не предоставив преимущества транспорту, двигающемуся по «главной дороге». Ведь по ней машины идут практически сплошным потоком. Втиснуться в него подчас можно, лишь нагло выехав из дворового проезда перед самым пердним бампером коллеги-водителя, вынужденного из-за этого прибегнуть к экстренному торможению. Наказания за такой маневр не предусмотрено, но если в ходе его выполнения произойдет ДТП, крайним, со всеми вытекающими последствиями, будет выезжающий из двора.

Опасный паркинг

Но даже если не выезжать утром с прилегающей, предусмотрительно припарковав машину на размеченной белыми полосками стоянке у бордюра, стать нарушителем ПДД вам все равно суждено. Дело в том, что ни припарковать, ни покинуть такое место стоянки, не наезжая на линии разметки, для подавляющего большинства водителей физически невозможно.

Напомним, что белые полоски, которыми разделены паковочные прямоугольники на проезжей части улиц, в ПДД обозначаются, как «линия 1.1». И в Правилах четко сказано: «линии 1.1, 1.2 и 1.3 пересекать запрещается». За несоблюдение требований разметки статья 12.16 КоАП РФ предусматривает штраф в 500 рублей.