Имеют ли право гаишники проверять у клиентов каршеринга аккаунт в смартфонах

Аккаунты популярных операторов благополучно крадут, подделывают и покупают, благодаря чему масса гонщиков-самоучек без «прав» получает возможность безнаказанно колесить по нашим дорогам, угрожая здоровью и жизни остальных участников дорожного движения. Согласно статистике МВД, в первом полугодии в Москве и Питере доля аварий с участием машин каршеринга составляет 10% от общего числа ДТП.
По некоторым оценкам, пятая часть всех клиентов, находящихся за рулем каршеринговых машин, не являются прямыми пользователями аккаунатов. В самом деле, что мешает одобренному пользователю передать пьяному другу без в/у свой логин и пароль, чтобы тот погонял по ночной Москве? Так что, действительно, от таких авто на дороге на всякий случай лучше держаться подальше.
Бесспорно, чтобы решить эту проблему, профилактических мер со стороны каршеринговых операторов недостаточно — необходим также и контроль ГИБДД.
Выявлять водителей арендованных машин с отсутствующими «правами» сотрудникам дорожной полиции по силам. А вот если с документами у пользователей все в порядке, то идентифицировать личность с данными аккаунта у правоохранителей пока законной возможности нет.
Ведь для этого стражам порядка необходимо проверять соответствующее приложение в смартфоне пользователя, но водитель в свою очередь не обязан показывать им никаких гаджетов. В пункте 2.1.1 ПДД, где перечислены все документы, необходимые для предъявления полицейскому, об этом ничего не сказано.
Но на практике инспекторы ДПС все равно требуют от водителей арендованных авто показать личный аккаунт в телефоне. Большинство граждан предпочитают не тратить время, оплаченное из своего кармана, на выяснение законности таких действий и идут им навстречу, демонстрируя приложение.
В обратном случае на зло строптивым водителям полицейские обычно по максимуму затягивают процесс общения и проверки документов, о чем можно судить по многочисленным видеороликам в соцсетях. На это и весь их расчет.
Но здесь налицо еще и другие проблемы — в случае кражи аккаунтов у добропорядочных пользователей, последних ждут не только финансовые проблемы, но в некоторых случаях и серьезные правовые последствия. Ведь мошенничество и преступления происходят от их имени. Нельзя также забывать и о том, что нарушители правил использования каршеринговых автомобилей становятся выгодным объектом наживы для «оборотней в погонах».
Ведь гражданину, пойманному в арендованный машине с чужим аккаунтом, грозит серьезнейшее наказание: лишение свободы на срок до пяти лет, согласно уголовной статье 166 «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Вот сотрудники ГИБДД и не упускают возможность остановить каршеринговую машину и проверить у ее водителя документы.