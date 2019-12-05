Имеют ли право гаишники проверять у клиентов каршеринга аккаунт в смартфонах

Аккаунты популярных операторов благополучно крадут, подделывают и покупают, благодаря чему масса гонщиков-самоучек без «прав» получает возможность безнаказанно колесить по нашим дорогам, угрожая здоровью и жизни остальных участников дорожного движения. Согласно статистике МВД, в первом полугодии в Москве и Питере доля аварий с участием машин каршеринга составляет 10% от общего числа ДТП.

По некоторым оценкам, пятая часть всех клиентов, находящихся за рулем каршеринговых машин, не являются прямыми пользователями аккаунатов. В самом деле, что мешает одобренному пользователю передать пьяному другу без в/у свой логин и пароль, чтобы тот погонял по ночной Москве? Так что, действительно, от таких авто на дороге на всякий случай лучше держаться подальше.

Бесспорно, чтобы решить эту проблему, профилактических мер со стороны каршеринговых операторов недостаточно — необходим также и контроль ГИБДД.