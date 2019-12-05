Полис ОСАГО может подорожать на 30%

В Госдуме обсуждают новую версию законопроекта о реформе ОСАГО. В связи с этим, высказываются различные прогнозы на будущее после принятия тех или иных поправок в существующие правила обязательного страхования автогражданской ответственности.

В одном из прогнозов говорится, что параллельно с готовящейся отменой коэффициента мощности мотора, применяемого при определении цены полиса, базовая стоимость его может вырасти на 30% от текущего уровня. Такую информацию распространили «Известия» со ссылкой на неназванного представителя РСА.

Это сообщение растиражировали ведущие СМИ. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отреагировал на него, назвав заявления о повышении тарифов ОСАГО на 30% информационным вбросом.