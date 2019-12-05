Смех Toyota Camry и слезы Ferrari: первый тест-драйв новой Hyundai Sonatа

В сегменте седанов D-класса долгожданное пополнение: корейцы вывели на российский рынок абсолютно новую Sonata, которой предстоит выиграть право на лидерство в сегменте у вездесущей Toyota Camry. По силам ли такая задачка для Hyundai Sonata? Портал «АвтоВзгляд» выяснил это в ходе премьерного тест-драйва новинки.

В России встречают по одежке, и корейцы это правило выучили уже очень давно. Да, со времен комфортабельных и вместительных, но «на лицо ужасных» машин из Страны утренней свежести прошло больше десяти лет.

Точка отсчета — 2006 год, когда легенда немецкого автомобильного дизайна Петер Шрайер стал главным «живописцем» KIA. «Пасть тигра» и прочие «визуальные» успехи корейцев — это его работа. Год 2013 немец начинал уже директором дизайн-центра всего Hyundai Motor Group. Новая Sonata, глобальная и во многом основополагающая модель корейского бренда — очередная ступень его таланта. И выглядит она просто сногсшибательно.