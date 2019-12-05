Смех Toyota Camry и слезы Ferrari: первый тест-драйв новой Hyundai Sonatа

В сегменте седанов D-класса долгожданное пополнение: корейцы вывели на российский рынок абсолютно новую Sonata, которой предстоит выиграть право на лидерство в сегменте у вездесущей Toyota Camry. По силам ли такая задачка для Hyundai Sonata? Портал «АвтоВзгляд» выяснил это в ходе премьерного тест-драйва новинки.
В России встречают по одежке, и корейцы это правило выучили уже очень давно. Да, со времен комфортабельных и вместительных, но «на лицо ужасных» машин из Страны утренней свежести прошло больше десяти лет.
Точка отсчета — 2006 год, когда легенда немецкого автомобильного дизайна Петер Шрайер стал главным «живописцем» KIA. «Пасть тигра» и прочие «визуальные» успехи корейцев — это его работа. Год 2013 немец начинал уже директором дизайн-центра всего Hyundai Motor Group. Новая Sonata, глобальная и во многом основополагающая модель корейского бренда — очередная ступень его таланта. И выглядит она просто сногсшибательно.
От дневных ходовых огней, плавно переходящих в фирменную хромированную полоску, именуемую «динамическое лассо» до самого «утиного хвоста» на багажнике. Это не просто смело или экстравагантно. Это красиво. Подколоть корейцев за внешность новой «Сонаты» вряд ли получится, ведь машина выглядит стильно и современно, но в тоже время строго и лаконично. Пожалуй, на этом стоит остановиться, ведь описать весь образ новой «Хендэ» словами не получится. Тот случай, когда лучше увидеть своими глазами.
Открытая дверь ведет не в салон машины, а в будущее. Если бы так выглядел прототип — все бы поверили. Но в ходовом экземпляре дизайн интерьера новой Sonata смотрится насмешкой над конкурентами. Мол, вы сделали все что могли, а мы — все, что захотели. Салон вылизан и проработан до квадратного миллиметра. И все решения — ультимативные. Не аккуратный японский шажок, чтобы не спугнуть покупателя свирепой инновацией, а настоящий выстрел между глаз.
Прощай, традиционный селектор автомата — передачи теперь переключаются клавишами, как на Ferrari. Приборный щиток выполнен в виде дисплея, который умеет транслировать не только виртуальные шкалы приборов, но и картинку с боковой камеры в момент перестроения.
Огромный, будто телевизор в гостиной, экран венчает центральную консоль: графика и разрешение оценят даже обладатели моноблоков Apple. Отдельная песня — стереосистема от Bose. Воистину, это просто щелчок по носу всем коллегам по классу. И два щелчка лично Camry. Естественно, есть проекция на лобовое стекло, и миллион USB-портов, и беспроводная зарядка для телефона, и возможность поменять цвет подсветки, и еще сонмы опций комфорта: одних только авторежимов работы системы кондиционирования — три.
Но корейцы есть корейцы, поэтому первая любовь, вспыхнувшая весенней молнией в автосалоне, погаснет быстро: руль визуально и тактильно подкачал, он не ровня общему благолепию интерьера. Подушки сидений короткие, не для русской души лепленные, а сзади, будем откровенны, тесновато. Да и удобно устроиться не очень-то получается — у спинки дивана неудачный наклон. Надо худеть.
Не хватает электроподогрева лобового стекла, который так выручает зимой, и ручки закрытия багажника. Но и это не главное: машина получилось довольно шумной, мотор непристойно визглив на высоких оборотах, а колеса слышно даже при маневрах на парковке. Впрочем, воспользуемся старой вазовской хитростью: просто сделаем музыку погромче.
В России для Hyundai Sonata приготовили два мотора: оба агрегата — бензиновые, объемом 2,0 и 2,5 литра, мощностью 150 л. с. и 180 л. с. соответственно. Коробка передач — исключительно автоматическая, шестиступенчатая.
На бумаге все вполне конкурентоспособно и взвешенно, копейка в копейку повторяет черты главного конкурента, но… По ощущениям, Toyota Camry едет веселее: лучше и быстрее реагирует на педаль газа, строже слушается руля. Во всех четырех режимах настройки автомобиля — включая красный «спорт» — Hyundai Sonata не дотягивает до японца в динамике. Хотя это лишь первоначальные эмоции и впечатления от короткого пробега по узким сельским дорогам Краснодарского края, где «расправить крылья» полностью все же не удалось.
Зато дать нагрузку на подвеску получилось, и «Соната» не подвела. Машина уверенно держит дорогу, четко отрабатывает неровности и железнодорожные переезды, не пробивает и не козлит. Беды, свойственные многим представителям корейского автопрома, ей не присущи. В России этот аспект важен вдвойне. Если не втройне.
Довелось испытать и «беспилотные» функции седана. И тут — настоящий прорыв. Ровно три минуты машина самостоятельно держит полосу, проходит легкие повороты и подруливает там, где это необходимо. «Соната» умеет держать дистанцию и останавливаться без участия рулевого, прекрасно видит разметку и не позволяет нарушать ПДД, своевременно сигнализируя о знаках ограничения скорости. Неужто столичные такси наконец-то станут безопасными?
Стильный и привлекательный дизайн, роскошный интерьер с россыпью самых экстравагантных функций, большой багажник — что еще нужно? Хорошая цена, вестимо. Самая бюджетная Hyundai Sonata восьмого поколения в комплектации Classic о двухлитровом моторе обойдется в 1 499 000 рублей — на сотню тысяч дешевле «Кэмри».
А вот машина с 2,5 литрами под капотом в номинации Prestige c панорамной крышей и самым богатым оснащением потянет на 2 049 000 рублей. Столько же попросят за Toyota Camry в оснащении «Престиж Safety». Фактически равная весовая категория: да, в сегменте среднеразмерных седанов с претензией на бизнес готовится нешуточная схватка. Ну а борьба, как известно, только на руку покупателю — конкуренция, а она в нашем случае без какой-либо синтетики, полноценная и совершенно натуральная, позволит соискателю получить лучшую цену.