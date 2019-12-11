Когда можно безнаказанно парковаться в запрещенном месте

Не сильно преувеличим, если скажем, что практически каждый автовладелец, обитающий в крупном городе, хотя бы однажды сталкивался с ситуацией, когда остановка машины просто позарез необходима, а вокруг либо нет свободных парковочных мест, либо вообще весь обозримый пейзаж увешан знаками запрета стоянки/остановки. А там, где нет знаков — сплошная пешеходная зона. А между тем, например, вы привезли какой-то тяжелый или крупногабаритный груз (или наоборот — приехали за ним) и парковаться вдалеке от точки разгрузки — не вариант.

Но если остановиться прямо там, где удобно, например у подъезда, получится, что ты подпадаешь под юрисдикцию КоАП. Встал на проезжей части, перекрыв проезд другим машинам — «светит» ст. 12.19 КоАП со штрафом в 3000 рублей для Москвы с Питером и в 2000 рублей для остальных весей страны.

Решил постоять «вторым рядом» — 3000 рублей штрафа для обеих столиц и 1500 рублей — для прочих регионов. Въехал для загрузки/разгрузки чего-то большого и тяжелого на тротуар — готовь 1000 рублей, если это происходит «в регионах» и 3000 рублей, — если на территории Москвы и Санкт-Петербурга.

Получается, что куда ни кинь — везде клин, и разгрузка машины возле собственного подъезда или запихивание в ее багажник крупногабаритного приобретения возможны только «на платной основе» в виде штрафа?