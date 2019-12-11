Когда можно безнаказанно парковаться в запрещенном месте

MK
Правила стоянки/остановки и штрафы за их нарушение, прописанные в КоАП, исчерпывающе и самым драконовским образом регламентируют все аспекты такого вопроса, как нахождение машины возле дома, магазина или социально-культурного объекта. Однако и в них есть лазейка, позволяющая в исключительных случаях избежать штрафа и эвакуации машины за нахождение в неположенном месте. Какая, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Не сильно преувеличим, если скажем, что практически каждый автовладелец, обитающий в крупном городе, хотя бы однажды сталкивался с ситуацией, когда остановка машины просто позарез необходима, а вокруг либо нет свободных парковочных мест, либо вообще весь обозримый пейзаж увешан знаками запрета стоянки/остановки. А там, где нет знаков — сплошная пешеходная зона. А между тем, например, вы привезли какой-то тяжелый или крупногабаритный груз (или наоборот — приехали за ним) и парковаться вдалеке от точки разгрузки — не вариант.

Но если остановиться прямо там, где удобно, например у подъезда, получится, что ты подпадаешь под юрисдикцию КоАП. Встал на проезжей части, перекрыв проезд другим машинам — «светит» ст. 12.19 КоАП со штрафом в 3000 рублей для Москвы с Питером и в 2000 рублей для остальных весей страны.

Решил постоять «вторым рядом» — 3000 рублей штрафа для обеих столиц и 1500 рублей — для прочих регионов. Въехал для загрузки/разгрузки чего-то большого и тяжелого на тротуар — готовь 1000 рублей, если это происходит «в регионах» и 3000 рублей, — если на территории Москвы и Санкт-Петербурга.

Получается, что куда ни кинь — везде клин, и разгрузка машины возле собственного подъезда или запихивание в ее багажник крупногабаритного приобретения возможны только «на платной основе» в виде штрафа?

openvlz.ru

На самом деле, не все так безнадежно — даже в запрещенных для стоянки местах. Дело в том, что в ПДД есть статья 9.9, регулирующая подобные случаи.

Ее текст гласит, что «допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения».

Это означает, что машина, подвозящая груз, может въехать на тротуар и подъехать по нему к подъезду. Или раскорячиться посреди дороги, перегородив всем проезд. Это не будет считаться нарушением ПДД и наказывать водителя за такие вынужденные маневры нельзя.

Несмотря на это, те же московские «парконы» вполне могут в такой ситуации оштрафовать автомобилиста. Чтобы избежать впоследствии необходимости доказывать свою невиновность, столичным автовладельцам приходится порой закрывать номера машин подручными средствами.

парковка, штрафы, группа разбора, ПДД, КоАП, платная парковка, безопасность дорожного движения, ГИБДД
11 декабря 2019
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