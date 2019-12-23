5 опасных нарушений ПДД, за которые ГИБДД не имеет права штрафовать

MK
Большинство водителей уверены, что за каждый «чих», не соответствующий требованиям ПДД, в строгом российском КоАП заготовлен соответствующий штраф. Но на самом деле, утверждают эксперты портала «АвтоВзгляд», это совсем не так.

Плевать на жилет

Наиболее безобидным нарушением, за которое в Административном Кодексе не предусмотрено абсолютно никаких кар, можно назвать пренебрежение требованием пунктом 2.3.4 ПДД. Согласно ему, «в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям».

Игры с дистанцией

Нарушение следующего «безнаказанного» положения Правил водителями ежедневно становится причиной множества аварий. Речь идет о всем известном пункте 9.10 — «Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения». Виновного в «паровозике» сотрудники ГИБДД определяют мгновенно, но штрафов в его отношении не оформляют.

Не менее «нерабочим», с точки зрения наказаний для водителей-нарушителей, считается «соседний» пункт основного доржного закона — 9.11: «Вне населенных пунктов на дорогах с двусторонним движением… водитель транспортного средства (состава транспортных средств) длиной более 7 метров должен поддерживать между своим и движущимся впереди транспортным средством такую дистанцию, чтобы обгоняющие его транспортные средства могли без помех перестроиться на ранее занимаемую ими полосу…»

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Я б в учители пошел

Аналогичной абсолютной безнаказанностью, с точки зрения КоАП, на дороге пользуются и так называемые «учителя». Это те водители, которые решив, что другой участник движения их чем-то обидел, обгоняют машину «противника» и резкими торможениями вынуждают того до минимума сбросить скорость или вовсе остановиться — учат, ттак сказать хорошим манерам. ПДД в пункте 10.5 запрещают «создавать помехи другим транспортным средствам, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью; резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия». Но за нарушение этого запрета в КоАП санкций не предусмотрено.

Пустой звук

В заключение нельзя не упомянуть пресловутое «Опасное вождение». Правила в п. 2.7 говорят, что «водителю запрещается опасное вождение» и далее подробно расшифровывают, что имеется в виду под этим термином. Но 1000 печатных знаков этого пункта — не более чем пустой звук для дорожных хулиганов, поскольку никаких санкций в текущей редакции КоАП для них не предусмотрены.

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23 декабря 2019
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