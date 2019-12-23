5 опасных нарушений ПДД, за которые ГИБДД не имеет права штрафовать

Плевать на жилет

Наиболее безобидным нарушением, за которое в Административном Кодексе не предусмотрено абсолютно никаких кар, можно назвать пренебрежение требованием пунктом 2.3.4 ПДД. Согласно ему, «в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям».

Игры с дистанцией

Нарушение следующего «безнаказанного» положения Правил водителями ежедневно становится причиной множества аварий. Речь идет о всем известном пункте 9.10 — «Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения». Виновного в «паровозике» сотрудники ГИБДД определяют мгновенно, но штрафов в его отношении не оформляют.

Не менее «нерабочим», с точки зрения наказаний для водителей-нарушителей, считается «соседний» пункт основного доржного закона — 9.11: «Вне населенных пунктов на дорогах с двусторонним движением… водитель транспортного средства (состава транспортных средств) длиной более 7 метров должен поддерживать между своим и движущимся впереди транспортным средством такую дистанцию, чтобы обгоняющие его транспортные средства могли без помех перестроиться на ранее занимаемую ими полосу…»