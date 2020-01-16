3 ситуации, когда ГИБДД оштрафует за поворот в разрешенном месте

Чаще всего законопослушные водители, нарушая ПДД при повороте, не задумываются над тем, что «ходят под КоАП». Возьмем, к примеру, обычную городскую улицу, на асфальте которой нет разметки для движения по полосам.

В отсутствии припаркованного транспорта, авто едут по таким городским артериям, как правило, в один ряд в каждую сторону, хотя, теоретически, ширина проезжей части позволяет двигаться тут в два ряда в каждую сторону. Когда водителю нужно повернуть с такой улицы вправо во дворы, большинство просто включает «поворотник» и в нужный момент крутит руль вправо.

А между тем, ПДД требуют перед поворотом вправо занять крайнее правое положение на дороге. В обыденной ситуации никто за такое нарушение правил не оштрафует. Но рано или поздно вы, начав такой поворот, внезапно для себя врежетесь в левый бок машины какого-то торопыги, который решил прошмыгнуть между вами и бордюром.

И тут уж вам не отвертеться от 500-рублевого штрафа, который с радостью оформит вызванный для оформления ДТП сотрудник полиции — в соответсвии с пунктом 1.1 статьи 12.14 КоАП (невыполнение требования ПДД занять крайнее положение на дороге перед поворотом).