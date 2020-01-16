3 ситуации, когда ГИБДД оштрафует за поворот в разрешенном месте

Чаще всего законопослушные водители, нарушая ПДД при повороте, не задумываются над тем, что «ходят под КоАП». Возьмем, к примеру, обычную городскую улицу, на асфальте которой нет разметки для движения по полосам.
В отсутствии припаркованного транспорта, авто едут по таким городским артериям, как правило, в один ряд в каждую сторону, хотя, теоретически, ширина проезжей части позволяет двигаться тут в два ряда в каждую сторону. Когда водителю нужно повернуть с такой улицы вправо во дворы, большинство просто включает «поворотник» и в нужный момент крутит руль вправо.
А между тем, ПДД требуют перед поворотом вправо занять крайнее правое положение на дороге. В обыденной ситуации никто за такое нарушение правил не оштрафует. Но рано или поздно вы, начав такой поворот, внезапно для себя врежетесь в левый бок машины какого-то торопыги, который решил прошмыгнуть между вами и бордюром.
И тут уж вам не отвертеться от 500-рублевого штрафа, который с радостью оформит вызванный для оформления ДТП сотрудник полиции — в соответсвии с пунктом 1.1 статьи 12.14 КоАП (невыполнение требования ПДД занять крайнее положение на дороге перед поворотом).
Следующий случай, когда за разрешенный поворот можно схлопотать штраф, касается ситуации на дороге, по центральной части которой проложены трамвайные пути. При этом рельсы находятся на одном уровне с проезжей частью и не отделены от нее сплошной линией разметки.
Практика показывает, что подавляющее большинство водителей, при необходимости повернуть налево, выполняет этот маневр с левой полосы дороги. На самом же деле, перед поворотом в таких условиях следует выехать на трамвайные рельсы попутного направления.
Именно на них приходится «крайнее левое положение на проезжей части», поскольку движение машин по рельсам в этом месте разрешено. А вот за поворот поперек обоих трамвайных путей положен штраф по вышеупомянутой части 1.1 статьи 12.14 КоАП.
Еще одна распространенная ситуация, когда водители нарушают ПДД при повороте, как правило, вызвана невнимательностью. Происходит такое на регулируемых перекрестках, со светофорной «стрелочкой», разрешающей поворот налево. Водитель, особенно в темное время суток, видит зеленый, разрешающий ему движение прямо, не подозревая о наличии допсекции со стрелочкой (она же не горит в этот момент), дожидается перерыва в потоке встречных авто и производит поворот влево.
Минимальная расплата за такую невнимательность — штраф в 1000 рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора по 12.12 КоАП. В худшем же случае, наказанием станет авария, которую легко спровоцировать таким поведением на дороге.