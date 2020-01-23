Почему при покупке нового авто нужно тут же заказывать эвакуатор

Как показали первые недели 2020 года, автоторговцам оказалось совершенно не с руки заниматься канителью с регистрацией и госномерами. Прежде всего — из-за тарифов, установленных ФАС на подобную услугу: 500 рублей за собственно регистрацию и 2000 ₽ за изготовление номерных знаков.

По этой причине подавляющее большинство торгующих машинами компаний даже и не подумали начать регистрацию новеньких авто своих клиентов в ГИБДД с 1 января 2020-го. Зато быстренько придумали хорошее прикрытие этого своего нежелания. Мол, отсутствует конкретный правовой алгоритм, в соответствии с которым они могли бы ставить машины покупателей на полицейский учет. Это, на самом деле, тоже справедливо. Но главная проблема, конечно, в том, что ни один автосалон не продает сейчас такое количество авто, чтобы в разумные сроки окупить затраты на приобретение оборудования по изготовлению госномеров.

Ну и что, скажете вы: раньше как-то сам регистрировали новые машины и никаких проблем! Раньше — да, но только потому, что до 1 января 2020 года ездить без номеров в течение 10 дней до регистрации автомобиля в ГИБДД было можно. Это допускалось приказом МВД №399. Но с 1 января он утратил силу, вместо него действует новый — под номером 950. И в нем нет ни слова о возможности управлять новой машиной без госномеров!