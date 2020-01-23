Почему при покупке нового авто нужно тут же заказывать эвакуатор

Как показали первые недели 2020 года, автоторговцам оказалось совершенно не с руки заниматься канителью с регистрацией и госномерами. Прежде всего — из-за тарифов, установленных ФАС на подобную услугу: 500 рублей за собственно регистрацию и 2000 ₽ за изготовление номерных знаков.
По этой причине подавляющее большинство торгующих машинами компаний даже и не подумали начать регистрацию новеньких авто своих клиентов в ГИБДД с 1 января 2020-го. Зато быстренько придумали хорошее прикрытие этого своего нежелания. Мол, отсутствует конкретный правовой алгоритм, в соответствии с которым они могли бы ставить машины покупателей на полицейский учет. Это, на самом деле, тоже справедливо. Но главная проблема, конечно, в том, что ни один автосалон не продает сейчас такое количество авто, чтобы в разумные сроки окупить затраты на приобретение оборудования по изготовлению госномеров.
Ну и что, скажете вы: раньше как-то сам регистрировали новые машины и никаких проблем! Раньше — да, но только потому, что до 1 января 2020 года ездить без номеров в течение 10 дней до регистрации автомобиля в ГИБДД было можно. Это допускалось приказом МВД №399. Но с 1 января он утратил силу, вместо него действует новый — под номером 950. И в нем нет ни слова о возможности управлять новой машиной без госномеров!
Другими словами, доехать до ГИБДД самому на новом авто теперь нельзя. Ведь за езду без номеров, согласно часть 2 статьи 12.2 КоАП полагается либо штраф 5000 рублей, либо лишение «прав» на 1—3 месяца.
Получается, что всех покупающих машины в автосалонах вынуждают в обязательном порядке пользоваться услугами эвакуатора — за собственный счет (2000—3000 «деревянных»). Либо прибегать к «сервису» автодилеров, когда за дополнительные деньги менеджер едет в ГИБДД и ставит там машину на учет и получает номера от имени клиента.
Последняя услуга, как правило, востребована в сегменте премиальных авто. Для них трата лишних 10 000—15 000 рублей при цене приобретаемой машины в 3—5−10 млн. рублей — копейки, как говорится. А для покупателя легковушки бюджетного сегмента, 10 000 рублей — существенная трата. Как теперь будут ставить на учет свою технику приобретатели нового грузового и коммерческого транспорта — отдельный и, возможно, коррупционноемкий вопрос, кстати!
Таким образом, власти в очередной раз превратили благую по своей сути идею в дополнительную головную боль для автомобилистов, неплевав на проработку «мелочей». И как это ни печально признавать, но в ближайшее время проблема доставки новой машины для регистрации в ГИБДД решена не будет — на самом верху сейчас играют в более интересные игры: заняты изменением Конституции и воплощением в жизнь последних заветов президента Федеральному Собранию.