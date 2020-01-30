На игнор каких дорожных знаков ГИБДД закрывает глаза

Сразу оговоримся, что есмотря на то, что на нарушения требований ряда знаков сотрудники ГИБДД, как правило, закрывают глаза, выполнять их все равно нужно. Хотя бы потому, что в случае ДТП в ходе установления виновника в первую очередь будут выяснять: кто из участников аварии нарушил ПДД. Если человек проигнорировал знак, то его, скорее всего, и признают виновным. Но вот в профилактических целях, чтобы, так сказать, в дальнейшем неповадно было, гаишники водителей, за их игнор важных дорожных знаков, не наказывают.

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО ПОЛОСАМ

На одном из первых мест по степени наплевательства со стороны автомобилистов стоят знаки движения по полосам. Любой ежедневно сидящий за рулем человек постоянно наблюдает одну и ту же картину: на перекрестке над крайней левой полосой висит знак «только для поворота налево», а большинство машин едет по ней прямо, не обращая внимания на болтающийся над головой синий квадрат с нарисованной белой стрелкой. Исключения попадаются. Но только там, где за поворотом следит камера автоматической фиксации нарушений ПДД. В ее отсутствие даже машины ДПС порой нарушают требования знака.

STOP

Примерно также обстоят дела и со знаком «STOP». Как правило, его вешают в тех локциях, где остановка машины крайне необходима, чтобы водитель мог предварительно осмотреться и убедиться в безопасности дальнейшего движения — перед выездом на главную дорогу и тому подобных местах. На этот «стоп» вообще никто никогда не смотрит и требования его не выполняет даже не глазах патруля ГИБДД.