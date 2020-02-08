Может ли гаишник эвакуировать машиy, если водитель забыл «права» и СТС

Предупреждение или штраф вовсе не означают, что вас отпустят просто так. На основании ч.1 ст. 27.13 КоАП РФ «Задержание транспортного средства», инспектор вправе применить «задержание транспортного средства, то есть исключение транспортного средства из процесса перевозки людей и грузов путем перемещения его при помощи другого транспортного средства и помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), и хранение на специализированной стоянке до устранения причины задержания». Другими словами, попросту эвакуировать ваш автомобиль. А потому, рекомендуем не испытывать судьбу, и перед выездом проверять наличие всех необходимых документов.

Впрочем, не все «гаишники» оказываются столь принципиальными. Известны случаи, когда водитель согласен с нарушением, и смог быстро подвезти документы (например, если его остановили рядом с домом), все обходилось без эвакуации и штраф-стоянки. Поэтому, если уж вы попали в такую ситуацию, не злите инспектора и не ругайтесь с ним, доказывая свои поверхностные знания ПДД. Попробуйте по-человечески уговорить его подождать и ограничиться штрафом. Для подтверждения того, что документы у вас точно есть, попросите кого-то из родственников прислать их фотографии на телефон. Возможно, полицейский вас даже поймет, войдет в положение и на первый раз, простит. Кроме того, пробив вас по базе с помощью планшета, который сегодня есть в каждой патрульной машине, служивый и самостоятельно может убедиться, что и «права» у вас есть, и вы не «лишенец».