Как ГИБДД штрафует водителей за включенные противотуманки

Обычное дело, когда водители в отсутствие ДХО на своих авто используют «противотуманки». Правда, сотрудники ДПС видят в этом отнюдь не желание соблюдать безопасность дорожного движения.
В редакцию портала «АвтоВзгляд» не первый раз обращаются участники инцидентов с правоохранителями, когда служивые хотели сделать «рулевых» без вины виноватыми.
Остановив водителя, у которого роль дневных ходовых огней выполняют «противотуманки», инспектор ГИБДД зачитывает ему п. 19.5 ПДД, разъясняя, что противотуманные фары не являются фарами ближнего света или ДХО, и вообще о них в этом пункте ни слова. А дальше водитель попадает в замешательство и на штраф — согласно ст. 12.20 КоАП РФ — в размере 500 рублей.
Насколько правомерны действия инспектора?
В пункте 19.5 ПДД четко прописано, что «в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни». Однако не на всех иномарках, а уж тем более на отечественных автомобилях, установлены ДХО. Вероятно, из-за экономии фары ближнего света водители не включают, заменяя их светом от «противотуманок».
Чтобы парировать обвинение инспектора в несоблюдении ПДД, автомобилисту не лишним будет из-учить п. 19.4, где русским по белому написано, что противотуманные фары могут использоваться вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 ПДД. Иными словами, они вполне заменяют и дневные ходовые огни, и фары ближнего света.
Поэтому попавшие под горячую руку сотрудников ГАИ водители совершенно не обязаны платить штраф. А пресекать манипулирующих не только жезлом, но и законом блюстителей вроде бы даже порядка поможет четкое знание ПДД.