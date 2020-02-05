Как ГИБДД штрафует водителей за включенные противотуманки

Обычное дело, когда водители в отсутствие ДХО на своих авто используют «противотуманки». Правда, сотрудники ДПС видят в этом отнюдь не желание соблюдать безопасность дорожного движения.

В редакцию портала «АвтоВзгляд» не первый раз обращаются участники инцидентов с правоохранителями, когда служивые хотели сделать «рулевых» без вины виноватыми.

Остановив водителя, у которого роль дневных ходовых огней выполняют «противотуманки», инспектор ГИБДД зачитывает ему п. 19.5 ПДД, разъясняя, что противотуманные фары не являются фарами ближнего света или ДХО, и вообще о них в этом пункте ни слова. А дальше водитель попадает в замешательство и на штраф — согласно ст. 12.20 КоАП РФ — в размере 500 рублей.