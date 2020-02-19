Что делать водителю, сбившему пешехода, выбежавшего из-за грузовика в неположенном месте

Ответ на этот вопрос надо начать с упоминания ч. 1 ст.1079 ГК РФ, которая четко определяет транспортное средство, как средство повышенной опасности для окружающих. И это стоит учитывать, всякий раз садясь за руль автомобиля. Другими словами, большая часть бремя ответственности не только за свои действия, но и за действия пешеходов ложиться на плечи того, кто управляет автомобилем. Оставим за скобками логичность и справедливость такого подхода законодателя к водителю, который должен отвечать за безмозглость иных пешеходов, и посмотрим, как разрешится описанная ситуация в рамках действующих уложений.

Тут, увы, все просто и печально для автолюбителей. Водителя будут обвинять в нарушении таких пунктов ПДД, как, например: 10.1 (неверно выбрал скорость движения, что повлекло наезд на пешехода) или пункта 1.5 (создал опасность для движения пешехода и причинил вред).

Впрочем, эта же статья Гражданского кодекса все же немного уравнивает в правах ответственного водителя и безответственного пешехода, разрешая первому доказать тот факт, что вред, нанесенный пешеходу, сбитому не на «зебре», возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Ведь действительно бывают случаи, когда пешеход бросился под колеса с целью свести счеты с жизнью или выскочил на проезжую часть так неожиданно, что у водителя попросту не было шансов ни объехать его, ни затормозить, максимально снизив последствия столкновения.