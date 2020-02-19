Что делать водителю, сбившему пешехода, выбежавшего из-за грузовика в неположенном месте

Ответ на этот вопрос надо начать с упоминания ч. 1 ст.1079 ГК РФ, которая четко определяет транспортное средство, как средство повышенной опасности для окружающих. И это стоит учитывать, всякий раз садясь за руль автомобиля. Другими словами, большая часть бремя ответственности не только за свои действия, но и за действия пешеходов ложиться на плечи того, кто управляет автомобилем. Оставим за скобками логичность и справедливость такого подхода законодателя к водителю, который должен отвечать за безмозглость иных пешеходов, и посмотрим, как разрешится описанная ситуация в рамках действующих уложений.
Тут, увы, все просто и печально для автолюбителей. Водителя будут обвинять в нарушении таких пунктов ПДД, как, например: 10.1 (неверно выбрал скорость движения, что повлекло наезд на пешехода) или пункта 1.5 (создал опасность для движения пешехода и причинил вред).
Впрочем, эта же статья Гражданского кодекса все же немного уравнивает в правах ответственного водителя и безответственного пешехода, разрешая первому доказать тот факт, что вред, нанесенный пешеходу, сбитому не на «зебре», возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Ведь действительно бывают случаи, когда пешеход бросился под колеса с целью свести счеты с жизнью или выскочил на проезжую часть так неожиданно, что у водителя попросту не было шансов ни объехать его, ни затормозить, максимально снизив последствия столкновения.
И вот здесь видеорегистратор является лучшим средством доказать свою невиновность. С его помощью инспектор ДПС в группе разбора и суд смогут установить причину наезда на пешехода и определить дополнительные условия, помешавшие предотвратить несчастный случай: например, слабую освещенность на данном участке дороги, ее состояние и прочие «но», позволяющие смягчить наказание водителю, а то и вовсе избежать его. И наш случай с грузовиком и пешеходом — из этой серии. Впрочем, конечную точку в решение вопроса будет ставить суд. И это тоже необходимо учитывать при возникновении подобной ситуации, и действовать соответственно.
Во-первых, какие бы травмы не получил пешеход, не стоит покидать место ДТП. В противном случае водитель попадает под действие ст. 12.27 КоАП РФ, которая предусматривает лишение «прав» на срок от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток. И это притом, что такой водитель заведомо настроит против себя суд, даже если он не был виновен.
Во-вторых, водитель обязан оказать первую медицинскую помощь потерпевшему и вызвать с’корую'.
В-третьих, нужно тщательно сфотографировать место происшествия с максимально возможных ракурсов и взять телефоны или другую контактную информацию у случайных свидетелей. В конечном итоге, в отсутствие видеорегистратора и камер видеонаблюдения в районе ДТП, свидетели могут стать единственными, кто сможет подтвердить в суде вашу невиновность.
В-четвертых, подать ходатайство о проведение судебной экспертизы, которая поможет доказать вину пешехода.
В-пятых, не забыть осмотреть ближайшие к месту аварии столбы и дома на предмет видеокамер и отправить запрос в соответствующие органы на получение видеозаписи, сделанной ими, чтобы та была гарантированно сохранена. Если сделать это спустя месяц или два, то, возможно, единственное доказательство вашей невиновности будет уже утеряно.
Примечательно, что в случае доказанной вины пешехода, водитель, согласно ст.1064 ГК РФ «Общие основания ответственности за причинение вреда», вправе потребовать от того возмещение ущерба.
Впрочем, все это не дает право водителю терять бдительность и отвлекаться от дороги. Помните, что у пешехода есть право переходить улицу в неположенном месте, закрепленное пунктом 4.3 ПДД РФ: «При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны».