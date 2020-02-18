Основной Instinct: стартовала сборка LADA XRAY Cross в новой версии

Пятидверный LADA XRAY Cross, оснащенный вариатором, в комплектации с соблазнительным названием Instinct, судя по всему, скоро появится в шоу-румах. А пока его собирают небольшими партиями по 2—3 экземпляра за смену. По крайней мере, об этом сообщает портал «Лада.Онлайн». Правда, на АВТОВАЗе не спешат открывать все карты, отрицая эту информацию.

Предполагается, что XRAY Cross Instinct никаких технических наворотов не получит. Он будет отличаться лишь дизайнерскими решениями, призванными облагородить хетч и привлечь к нему внимание потенциальных покупателей.

Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», «пятидверка» будет щеголять черной глянцевой крышей и такого же цвета корпусами боковых зеркал. Кроме того, авто получит колесные диски в двухцветном исполнении и доработанную мультимедийную систему с онлайн-сервисами от Яндекса. Понять, что перед вами новинка будет не сложно — подскажут шильдики с названием версии.