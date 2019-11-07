Пешеход всегда прав: 3 способа подставить водителя перед законом

Каждый прохожий, ставший свидетелем нарушения ПДД со стороны водителя может легко «настучать» на него в полицию. Главное — вовремя достать смартфон и включить видеокамеру. В этом случае правдолюбу останется лишь написать в местное отделение ГИБДД заявление о привлечении к административной ответственности за невыполнение требования ПДД. Бланк для этого там всегда найдется.
Мало того, стоит учитывать, что любой конфликт может быть спровоцированным одной из сторон, и в этом смысле у безлошадных граждан явное преимущество перед теми, кто за рулем. Бесспорно, ответственности, как и шансов на ошибку, всегда больше у водителей. Именно по этой причине возникло такое криминальное явление, как «пешеходные автоподставы».
Подстава
Известна масса вариантов подобных мошенничеств на нерегулируемых пешеходных переходах с участием «липовых» свидетелей. А все потому, что ПДД по отношению к водителям непреклонны, отдавая пешеходам полное преимущество в движении по «зебре». Поскольку штраф за игнорирование этого правила составляет всего 1500 рублей, то мошенники шантажируют водителей статьей 12.24 КоАП «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». За это полагается 2500−5000 рублей штрафа или лишение водительского удостоверения на полтора года. Выход из этой проблемы один — всегда использовать в машине видеорегистратор.
На зебре и тротуаре
К счастью, большинство пешеходов выбирают законные способы проучить водителей. И нередко это случается на тротуаре или пешеходном переходе — там, где прохожие чувствуют себя полноправными хозяевыми положения. Чаще всего страсти кипят, когда неудачно остановившийся автомобиль перегораживает движение потоку прохожих прямо на «зебре». В Москве и Санкт-Петербурге за это предусмотрен штраф в размере 3000 рублей, в остальном по России — 1000 (12.19 КоАП).
Стоит только передним бампером заехать на разметку, как кто-нибудь обязательно обругает водителя, а в некоторых случаях едва ли не спровоцирует драку. Зато иной более грамотный и уравновешенный гражданин промолчит, зато в деталях зафиксирует нарушение на видео и отнесет запись в ГИБДД.
Во дворе
Еще чаще конфликты случаются во дворах, где обычно не хватает парковочного пространства. Увы, некоторые водители позволяют себе оставлять машины там, где они мешают прохожим. Транспорт паркуют на тротуарах, газонах и детских площадках, а ведь штраф за такие нарушения может достигать до 5000 рублей. Например, в столице такие деньги возьмут «за повреждение зеленых насаждений с помощью автомототранспортных средств», согласно статьи 4.18 Кодекса города Москвы №45.
«Добрые» соседи могут «застучать» неугодного водителя и при любом другом нарушении ПДД во дворе. И уж точно не упустят возможности «добиться справедливости», если бедолага вдруг решит опрокинуть чарку-другую, сидя в машине у подъезда. Стражи порядка ждать себя не заставят.
Едва ли не единственная панацея, чтобы не стать жертвой безлошадного собрата, если, конечно, он не мошенник, промышляющий подставами, — соблюдать ПДД и искренне уважать пешеходов. Ведь абсолютно каждый водитель периодически примеряет эту роль на себя.