Пешеход всегда прав: 3 способа подставить водителя перед законом

Стоит только передним бампером заехать на разметку, как кто-нибудь обязательно обругает водителя, а в некоторых случаях едва ли не спровоцирует драку. Зато иной более грамотный и уравновешенный гражданин промолчит, зато в деталях зафиксирует нарушение на видео и отнесет запись в ГИБДД.

Во дворе

Еще чаще конфликты случаются во дворах, где обычно не хватает парковочного пространства. Увы, некоторые водители позволяют себе оставлять машины там, где они мешают прохожим. Транспорт паркуют на тротуарах, газонах и детских площадках, а ведь штраф за такие нарушения может достигать до 5000 рублей. Например, в столице такие деньги возьмут «за повреждение зеленых насаждений с помощью автомототранспортных средств», согласно статьи 4.18 Кодекса города Москвы №45.

«Добрые» соседи могут «застучать» неугодного водителя и при любом другом нарушении ПДД во дворе. И уж точно не упустят возможности «добиться справедливости», если бедолага вдруг решит опрокинуть чарку-другую, сидя в машине у подъезда. Стражи порядка ждать себя не заставят.

Едва ли не единственная панацея, чтобы не стать жертвой безлошадного собрата, если, конечно, он не мошенник, промышляющий подставами, — соблюдать ПДД и искренне уважать пешеходов. Ведь абсолютно каждый водитель периодически примеряет эту роль на себя.