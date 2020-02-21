Что говорить сотруднику ГИБДД, поймавшему водителя якобы за непропуск пешехода

Как правило, общение отловленного водителя с сотрудником ГИБДД происходит в случае, когда пешеход хотя бы одной ногой стоит на «зебре» в момент, когда машина вплотную приблизилась к ней или уже на ней находится. Поведение шофера в таких ситуациях пункт 14.1 ПДД описывает так: «водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода».

Если подходить к вопросу формально (как любят сотрудники ДПС), то даже если машина уже пересекает «зебру», а пешеход на нее только-только вступил, получается, что водителя можно наказывать рублем. На самом деле это не так.

Но чтобы аргументированно донести эту мысль до сотрудника, пожелавшего вас оштрафовать, следует напомнить ему, что по ПДД понятие «уступить дорогу» (не создавать помех) означает, что «участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость». И раз машина никак не помешала пешеходу переходить дорогу, значит наказывать ее водителя не за что.