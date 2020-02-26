Что говорить сотруднику ГИБДД, если остановили за проезд на красный

Довольно распространенная ситуация: машина выезжает с перекрестка, на котором ей едва загорелся «красный», и попадает в распростертые объятья экипажа ДПС, притаившегося после пересечения улиц. Беседу с остановленным таким образом водителем служивые заводят на предмет ст.12.12 КоАП — «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика», по которой гражданину грозит 1000 рублей штрафа. А в случае повторного (в течении года) нарушения, санкция вырастает до 5000 рублей или лишения «прав».
Чтобы переубедить инспектора, несправедливо «обилечиваемый» водитель может заявить, что для остановки по сигналу светофора ему потребовалось бы применить экстренное торможение. Дело в том, что при таких вводных, данных п. 6.14 ПДД разрешает водителю не останавливаться и проскакивать перекресток на красный свет. Однако следует помнить и учитывать в своих объяснениях, что запрещающим движение является не только красный, но и желтый сигнал светофора!
Гораздо проще отстаивать в подобных случаях свою правоту перед гаишниками, если ваша машина въехала в пределы перекрестка еще «на зеленый» и только выехала с него «на красный». Так бывает, например, когда пешеход-нарушитель вынудил авто, едущее на разрешающий сигнал, затормозить посреди перекрестка.
В любом случае, п. 13.7 ПДД разрешает машине, выехавшей на перекресток «под зеленый», завершить маневр уже «под красный».
Еще одной «палочкой выручалочкой» в ситуации со штрафом за выезд на перекресток на красный сигнал светофора может оказаться, например, машина «скорой помощи» со включенными спецсигналами, оказавшаяся у вас за кормой. ПДД требуют от участников дорожного движения уступать дорогу такому спецтранспорту. И если вы дали дорогу «скорой» вопреки требованиям сигнала светофора, нарушением ПДД это считаться вряд ли может.
Неприятность для водителя даже в таком случае заключается в том, что для оформления протокола будет достаточно лишь слова инспектора. У нас же до сих пор считается, что зрительно-мыслительный аппарат человека в фуражке по степени объективности восприятия окружающего мира, а также с точки зрения неподкупности, приравнивается к возможностям комплекса автоматической фиксации. Или даже превосходит бездушную технику!
Поэтому для доказательства своей невиновности водителю имеет смысл постоянно ездить с автомобильным видеорегистратором. Да и сотрудники ДПС, узнавая о наличии видеозаписи, как правило, прекращают попытки сделать из водителя «козла отпущения».