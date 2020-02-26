Что говорить сотруднику ГИБДД, если остановили за проезд на красный

Довольно распространенная ситуация: машина выезжает с перекрестка, на котором ей едва загорелся «красный», и попадает в распростертые объятья экипажа ДПС, притаившегося после пересечения улиц. Беседу с остановленным таким образом водителем служивые заводят на предмет ст.12.12 КоАП — «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика», по которой гражданину грозит 1000 рублей штрафа. А в случае повторного (в течении года) нарушения, санкция вырастает до 5000 рублей или лишения «прав».

Чтобы переубедить инспектора, несправедливо «обилечиваемый» водитель может заявить, что для остановки по сигналу светофора ему потребовалось бы применить экстренное торможение. Дело в том, что при таких вводных, данных п. 6.14 ПДД разрешает водителю не останавливаться и проскакивать перекресток на красный свет. Однако следует помнить и учитывать в своих объяснениях, что запрещающим движение является не только красный, но и желтый сигнал светофора!

Гораздо проще отстаивать в подобных случаях свою правоту перед гаишниками, если ваша машина въехала в пределы перекрестка еще «на зеленый» и только выехала с него «на красный». Так бывает, например, когда пешеход-нарушитель вынудил авто, едущее на разрешающий сигнал, затормозить посреди перекрестка.