Какие новые законы для водителей вступили в силу в марте 2020 года

Прежде всего, следует сказать о введении в действие с 1 марта 2020 года нового ГОСТ «Транспортные средства раритетные и классические…». Он устанавливает требования к мотоциклам и легковушкам старше 30 лет и грузовикам свыше 50 лет с момент выпуска. Историческую ценность таких автомобилей будут определять аккредитованные эксперты и на основе их заключений машинам будет присваиваться статус «классического автомобиля». Документом вводятся специальные требования к безопасности раритетных автомобилей, а также и методика их технической проверки для допуска к движению. В ближайшем будущем планируется создать для подобного транспорта специальные правила техосмотра и регистрации, а также внести особые положения в ПДД.

Помимо этого, с 8 марта на обратной стороне полиса ОСАГО можно будет указывать сведения о договоре КАСКО, оформленного на эту же машину — не создавая отдельного документа. Такое указание регулятора зарегистрировано Минюстом. Оно расшифровывает, что оформленный таким образом полис должен включать риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства и может использовать механизм франшизы в размере не более 20% от страховой суммы.