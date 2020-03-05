Какие новые законы для водителей вступили в силу в марте 2020 года

Прежде всего, следует сказать о введении в действие с 1 марта 2020 года нового ГОСТ «Транспортные средства раритетные и классические…». Он устанавливает требования к мотоциклам и легковушкам старше 30 лет и грузовикам свыше 50 лет с момент выпуска. Историческую ценность таких автомобилей будут определять аккредитованные эксперты и на основе их заключений машинам будет присваиваться статус «классического автомобиля». Документом вводятся специальные требования к безопасности раритетных автомобилей, а также и методика их технической проверки для допуска к движению. В ближайшем будущем планируется создать для подобного транспорта специальные правила техосмотра и регистрации, а также внести особые положения в ПДД.
Помимо этого, с 8 марта на обратной стороне полиса ОСАГО можно будет указывать сведения о договоре КАСКО, оформленного на эту же машину — не создавая отдельного документа. Такое указание регулятора зарегистрировано Минюстом. Оно расшифровывает, что оформленный таким образом полис должен включать риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства и может использовать механизм франшизы в размере не более 20% от страховой суммы.
Сроки действия договора КАСКО и ОСАГО, оформленных таким образом, должны совпадать. В случае аннулирования по каким-то причинам полиса обязательного страхования, прекратится и действие добровольного. Кстати, договор последнего будет возможно расторгнуть, не прекращая «автогражданки». Возможность заключения такого совмещенного договора ОСАГО и КАСКО может быть обеспечена при приобретении как бумажного, так и электронного полиса ОСАГО.
Кроме того, Президент РФ на днях подписал закон №44-ФЗ «О внесении изменений в статьи 26.10 и 28.1 КоАП». Поправки в Кодекс разрешают МВД передавать личные данные водителей муниципальным службам, занимающимся оформлением штрафов за неоплату парковки. Без этого документа последние не имели права наказывать автовладельцев за подобное нарушение.
Напомним, исключением до последнего времени была Москва. Передача данных автовладельцев, необходимых для оформления на них штрафов за неоплату парковки, в АМПП столицы осуществляется на основании специального соглашения между МВД и мэрией. Теперь аналогичная юридическая возможность наказывать неплательщиков появляется у всех субъектов Федерации.