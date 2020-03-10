Когда при повороте налево «помеха справа» не действует

Правило «помехи справа» в ПДД формулируется в виде пункта 8.9 — «когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа». Подобная ситуация складывается, например, когда две машины одновременно выполняют поворот влево. На городских магистралях мест, где такой маневр не запрещен, встречается предостаточно. И когда они разом устремляются в левый поворот, вполне возможно столкновение.

Ведь в ПДД оговорено лишь требование занять крайний ряд непосредственно перед поворотом, а в какой именно ряд по его окончании должна попасть машина — никак не регулируется. То есть, авто может повернуть и в крайний левый, и в крайний правый ряды прилегающей дороги. В подобных ситуациях водители из двух левых рядов основной дороги частенько норовят одновременно съехать на второстепенную, мешая друг другу.

Возникает вопрос: кто кому должен в таком случае уступить? По идее, согласно «помехе справа», кто левее — тот и должен пропустить «правого». И выходит, что тот, кто строго по ПДД перед поворотом занял крайнее левое положение на дороге, оказывается в худших условиях.