Как убедить начальника выдать сотруднику служебный автомобиль

Ах, как это здорово, когда под рукой новенькое «с иголочки» авто, за которое не надо платить от слова «совсем»: ни по кредиту, ни за обслуживание, ни за страховку. Мечта! И зовут эту мечту — корпоративная машина. С появлением в семье такого транспорта разом увеличивается вес в обществе, растет уважение окружающих и домочадцев. Корпоративная «тачка» — синоним успеха покрепче, чем условно высокая зарплата и какое-то там ДМС, которое, к счастью, редко пригождается. Но как ее заполучить, если в компании не приняты подобные элементы мотивации персонала?
Просто приходить к начальнику и канючить о «тщетности бытия» или ставить босса в неудобное положение — процесс весьма щекотливый и неуместный, особенно с учетом положения дел на рынке труда. Так можно и палку перегнуть. Проще ведь попросить прибавку и тихонько, по старинке накопить. Или нет?
В том то и дело, что каждая «прибавка рублем» обходится работодателю чрезвычайно дорого: ведь за один рубль, отправленный на карту подчиненному, надо заплатить 13 копеек в качестве налога на доход физических лиц, 22 копейки пенсионному фонду, 5,1 копейки в фонд медицинского страхования и 2,9 копейки в фонд социального страхования. В итоге один рубль прибавки обойдется компании в 1,43. Внимание, 43% сверху! То есть на 10 000 рублей — это уже 4300 рублей. А на «полтиннике»? Вот-вот. А теперь представьте, что происходит в голове у шефа, когда к нему приходит нужный и важный для компании сотрудник и просит увеличить довольствие: и отправить восвояси нельзя, и дать желаемое — тоже. Как же «приковать» ценный кадр к рабочему месту на долгие годы?
Итак, имеем: компания хочет сохранить сотрудника, укрепив его лояльность к работодателю, сотрудник хочет прибавку, чтобы накопить на новый автомобиль. То есть надбавка должна быть минимум тысяч 30, что с учетом налогов вытекает примерно в 45 000 «грязными». А если речь про 50 000 ₽, которые на самом деле уже не 50 000, а 71500? Проблема, как правило, одна — деньги, как водится, всегда не хватает. Выход — начислять премии, с которых нужно передавать в бюджет «всего-то» 13%. И, соответственно, три года копить, потому что кредитные проценты уже никто и никогда не погасит.
Начальник-то все понимает и готов пойти навстречу, но ведь финансы уже который год поют романсы! Одним словом, сейчас самое время продемонстрировать недюжинный ум и расторопность, достав из рукава предложение, заготовленный козырь. Мол, хочу вот такую машину, вот в такой комплектации и по вот такой цене, а сделаем мы это… через лизинговую компанию!
Контора экономит на налогах, причем не только на зарплатных, но и на налоге не прибыль, ведь лизинговый платеж уменьшает налогооблагаемую базу, и возвращает НДС. А сотрудник получает желанное авто. И волки сыты, и овцы целы. Давайте разберемся, как устроен лизинг на примере предложения одного из крупнейших игроков на отечественном рынке — Газпромбанк Автолизинг.
Сотрудник готов скрепить новый трехлетний договор подписью за прибавку в виде KIA Cerato. Машина стоит 1 180 000 рублей, что в пересчете на три года дополнительных премий — ну чтобы в пенсионный и прочие фонды не начислять — обойдется конторе в 1 360 000 рублей. Или 33 тысячи в месяц.
Теперь считаем лизинг по предложению Газпромбанк Автолизинг: машина обойдется в 1 400 000 рублей, из которых можно возместить 230 000 НДС, а также сократить налог на прибыль на 230 000 рублей. Итоговая стоимость авто для компании выходит уже в 940 000 рублей при том, что сотрудник в последствии имеет приоритетное право выкупа по остаточной стоимости. Разница в подходах составляет 420 000 рублей на машине за 1 180 000. А как насчет чего-нибудь подороже?
А ведь мы не учли еще одного преимущества — машина оказывается у счастливчика мгновенно, в момент подписания договора. То есть железо выковано, пока горячо. Более того, крупные лизинговые компании имеют собственные, уникальные по цене предложения, которые физлицам не удастся получить в автосалоне. Словом, есть смысл посчитать на листочке в обеденный руководству — так и на метро домой ехать не придется.