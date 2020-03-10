Как убедить начальника выдать сотруднику служебный автомобиль

Ах, как это здорово, когда под рукой новенькое «с иголочки» авто, за которое не надо платить от слова «совсем»: ни по кредиту, ни за обслуживание, ни за страховку. Мечта! И зовут эту мечту — корпоративная машина. С появлением в семье такого транспорта разом увеличивается вес в обществе, растет уважение окружающих и домочадцев. Корпоративная «тачка» — синоним успеха покрепче, чем условно высокая зарплата и какое-то там ДМС, которое, к счастью, редко пригождается. Но как ее заполучить, если в компании не приняты подобные элементы мотивации персонала?

Просто приходить к начальнику и канючить о «тщетности бытия» или ставить босса в неудобное положение — процесс весьма щекотливый и неуместный, особенно с учетом положения дел на рынке труда. Так можно и палку перегнуть. Проще ведь попросить прибавку и тихонько, по старинке накопить. Или нет?

В том то и дело, что каждая «прибавка рублем» обходится работодателю чрезвычайно дорого: ведь за один рубль, отправленный на карту подчиненному, надо заплатить 13 копеек в качестве налога на доход физических лиц, 22 копейки пенсионному фонду, 5,1 копейки в фонд медицинского страхования и 2,9 копейки в фонд социального страхования. В итоге один рубль прибавки обойдется компании в 1,43. Внимание, 43% сверху! То есть на 10 000 рублей — это уже 4300 рублей. А на «полтиннике»? Вот-вот. А теперь представьте, что происходит в голове у шефа, когда к нему приходит нужный и важный для компании сотрудник и просит увеличить довольствие: и отправить восвояси нельзя, и дать желаемое — тоже. Как же «приковать» ценный кадр к рабочему месту на долгие годы?