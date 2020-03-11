ГИБДД и сайт gosuslugi.ru штрафуют невиновных водителей

Очередной случай «промаха» карательной административной системы случился около месяца назад. И не где-нибудь в глубинке, а прямо в Москве, под носом у высокого полицейского начальства.
В середине февраля один из читателей портала «АвтоВзгляд», Роман Н., заглянул в свой личный кабинет на портале госуслуг и с удивлением обнаружил там два «письма счастья» со штрафами, датированными 6 февраля — на 1500 и 500 рублей соответственно. Первое постановление за номером 18810277206200190724 утверждает, что его получателя покарали по ст. 12.18 КоАП за «непредоставление преимущества в движ. пешеходам, велосипедистам, имеющим такое право». А второе — №18810277206200190716, — составлено по ст.12.5. ч.3.1 КоАП за «управление т/с со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям тех.регламента». И все формально верно. За исключением пары маленьких деталей.
Во-первых, оба нарушения зафиксированы на улице Двинцев д. 12, где наш герой 6 февраля 2020 года в принципе не был. Во-вторых, в постановлениях фигурирует машина модели Skoda Rapid, тогда как Роман Н. владеет Subaru Legacy Outback. Сложно представить, что сотрудник ГИБДД в трезвом уме может спутать эти два транспортных средства. Тем не менее, два электронных требования об оплате штрафа попали к тому, к кому попали.
Герой нашего повествования не собирался оплачивать чужие нарушения и обратился в редакцию портала «АвтоВзгляд». Ознакомившись с ситуацией, мы попробовали проверить эти постановления по их номерам через соответствующий сервис на сайте mos.ru. Оказалось, что в обоих документах действительно фигурирует Skoda Rapid, а в качестве нарушителя в них указан некий Денис Марсельевич, а не наш Роман Н.
Почему чужие постановления «прилетели» совсем не по адресу — загадка. Однако раз такое возможно, возникает следующий вопрос: как часто это происходит на практике? Ведь последствия могут быть следующими.
С одной стороны, автомобилист, оказавшийся на месте нашего героя, не разобравшись, может заплатить чужие штрафы, а настоящий нарушитель уйдет от ответственности. А если он не сделает этого, то виновник может остаться в неведении относительно постановлений и пропустит двухмесячный срок оплаты. В перспективе он может даже попасть в суд, который взыщет с него еще и задолженность в двойном размере — в качестве наказания по ст. 20.25 КоАП. Осталось только представить, что нечто пообное, на самом деле, происходит в массовом порядке…
Вывод из всей этой истории печальный. Всякие электронные «штрафные» сервисы — это замечательно. Но получается, что каждый автовладелец должен постоянно мониторить свое, так сказать, текущее положение в этой системе. Если не хочет из-за глюка сайта госуслуг или невнимательности какого-нибудь государственного клерка оказаться без вины виноватым.