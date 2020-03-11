ГИБДД и сайт gosuslugi.ru штрафуют невиновных водителей

Очередной случай «промаха» карательной административной системы случился около месяца назад. И не где-нибудь в глубинке, а прямо в Москве, под носом у высокого полицейского начальства.

В середине февраля один из читателей портала «АвтоВзгляд», Роман Н., заглянул в свой личный кабинет на портале госуслуг и с удивлением обнаружил там два «письма счастья» со штрафами, датированными 6 февраля — на 1500 и 500 рублей соответственно. Первое постановление за номером 18810277206200190724 утверждает, что его получателя покарали по ст. 12.18 КоАП за «непредоставление преимущества в движ. пешеходам, велосипедистам, имеющим такое право». А второе — №18810277206200190716, — составлено по ст.12.5. ч.3.1 КоАП за «управление т/с со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям тех.регламента». И все формально верно. За исключением пары маленьких деталей.

Во-первых, оба нарушения зафиксированы на улице Двинцев д. 12, где наш герой 6 февраля 2020 года в принципе не был. Во-вторых, в постановлениях фигурирует машина модели Skoda Rapid, тогда как Роман Н. владеет Subaru Legacy Outback. Сложно представить, что сотрудник ГИБДД в трезвом уме может спутать эти два транспортных средства. Тем не менее, два электронных требования об оплате штрафа попали к тому, к кому попали.