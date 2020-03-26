На время борьбы с коронавирусом за езду без номеров водителей рекомендовано не наказывать

Несколько дней назад портал «АвтоВзгляд» направил в МВД официальный запрос о мерах, которые оно собирается предпринимать, для того, чтобы сотрудники ДПС, чаще других полицейских служб общающиеся с населением, не стали невольными распространителями коронавируса. Наше внимание к этой проблеме привлек тот факт, что придорожные полицейские, несмотря на сложившуюся эпидемическую ситуацию, проверяют документы у водителей без медицинских масок и перчаток. Идеальная ситуация для перезаражения друг друга!
На электронное обращение редакции ГИБДД ответила самым настоящим открытым письмом — опубликовав официальное сообщение на сайте ведомства гибдд.рф. Его суть сводится к следующему.
Все регистрационно-экзаменационные действия — только по предварительной записи. Группы кандидатов в водители при сдаче «на права» сократят численность. Так называемые «группы разбора» будут функционировать лишь для принятия решений по ДТП в исключительных случаях — и только в специально отведенных помещениях. По рутинным авариям решения станут принимать инспекторы ДПС на месте. Время нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов предписано минимизировать. А сотрудники ГИБДД, непосредственно контактирующие с гражданами, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания. При этом помещения отделений госавтоинспекции полагается подвергать санобработке и проветриванию не реже одного раза в два часа.
Кроме того, сотрудникам ГИБДД рекомендовано не наказывать автовладельцев за пропуск сроков регистрации приобретенных машин. Другими словами, если вы купили новую машину, но не можете «поставить ее на номера» из-за того, что в регистрационно-экзаменационном отделе госавтоинспекции электронная очередь из таких же как вы страдальцев растянулась на много дней, переживать не стоит.
Ездить на незарегистрированной машине хотя и нельзя по закону, но в связи со сложившейся ситуацией, наказывать за это гаишники не должны. По крайней мере, им «рекомендовано» не делать этого, а там — как повезет.
И еще. Пока не вполне ясно: насколько обеспечены средствами индивидуальной защиты подразделения ГИБДД «на земле». Ведь медицинские маски отнюдь не входят в список штатного «вооружения» полиции. Их еще нужно где-то закупить. Очень надеемся, что для этого не понадобится организовывать специальные тендеры и вести прочую бюрократическую тягомотину.
Ну а пока мы не видим на патрульных ДПС масок, рекомендуем водителям защитить и себя, и сотрудников, выполняя рекомендации портала «АвтоВзгляд».