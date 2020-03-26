На время борьбы с коронавирусом за езду без номеров водителей рекомендовано не наказывать

Несколько дней назад портал «АвтоВзгляд» направил в МВД официальный запрос о мерах, которые оно собирается предпринимать, для того, чтобы сотрудники ДПС, чаще других полицейских служб общающиеся с населением, не стали невольными распространителями коронавируса. Наше внимание к этой проблеме привлек тот факт, что придорожные полицейские, несмотря на сложившуюся эпидемическую ситуацию, проверяют документы у водителей без медицинских масок и перчаток. Идеальная ситуация для перезаражения друг друга!

На электронное обращение редакции ГИБДД ответила самым настоящим открытым письмом — опубликовав официальное сообщение на сайте ведомства гибдд.рф. Его суть сводится к следующему.

Все регистрационно-экзаменационные действия — только по предварительной записи. Группы кандидатов в водители при сдаче «на права» сократят численность. Так называемые «группы разбора» будут функционировать лишь для принятия решений по ДТП в исключительных случаях — и только в специально отведенных помещениях. По рутинным авариям решения станут принимать инспекторы ДПС на месте. Время нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов предписано минимизировать. А сотрудники ГИБДД, непосредственно контактирующие с гражданами, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания. При этом помещения отделений госавтоинспекции полагается подвергать санобработке и проветриванию не реже одного раза в два часа.