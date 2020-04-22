В системе проверки цифровых пропусков на поездки по Москве произошел масштабный сбой

С 22-го апреля, судя по обещаниям столичных властей, ездить по городу на машине, чей госномер не привязан к цифровому пропуску, будет грозить штрафом в размере 5000 рублей за нарушение антикоронавирусных законов города Москвы.

Практика же показала, что система в первый день обещанных санкций так и не заработала. По крайней мере, в первой половине дня. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» специально остановился возле патруля ГИБДД, дежурящего на одном из небольших въездов в город с МКАД, и попросил сотрудников проверить его машину на предмет цифрового пропуска — исключительно из академического интереса.

Полицейский ответил, что он бы с радостью это сделал, но беда, мол, в том, что в системе проверки сейчас какой-то сбой. И как только ее наладят — милости просим! Его слова косвенно подтвердились через 15 минут на другом посту ДПС, расположенном на крупной вылетной магистрали. Там полицейские вообще не обращали внимания на поток въезжающих в город легковушек. Тут целенаправленно вылавливали из него только машины такси и «трясли» их водителей.