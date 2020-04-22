В системе проверки цифровых пропусков на поездки по Москве произошел масштабный сбой

С 22-го апреля, судя по обещаниям столичных властей, ездить по городу на машине, чей госномер не привязан к цифровому пропуску, будет грозить штрафом в размере 5000 рублей за нарушение антикоронавирусных законов города Москвы.
Практика же показала, что система в первый день обещанных санкций так и не заработала. По крайней мере, в первой половине дня. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» специально остановился возле патруля ГИБДД, дежурящего на одном из небольших въездов в город с МКАД, и попросил сотрудников проверить его машину на предмет цифрового пропуска — исключительно из академического интереса.
Полицейский ответил, что он бы с радостью это сделал, но беда, мол, в том, что в системе проверки сейчас какой-то сбой. И как только ее наладят — милости просим! Его слова косвенно подтвердились через 15 минут на другом посту ДПС, расположенном на крупной вылетной магистрали. Там полицейские вообще не обращали внимания на поток въезжающих в город легковушек. Тут целенаправленно вылавливали из него только машины такси и «трясли» их водителей.
Надо сказать, что вечером 21-го апреля автор этих строк уже попадал на проверку цифрового пропуска — на том же самом посту, где утром 22-ого в точно такой же проверке ему отказали. Вчерашнее же общение с патрульными строилось следующим образом. Полицейский поздоровался и сообщил, что проверит номер машины. С помощью смартфона (казенного, как выяснилось позже) он сфотографировал номер моей служебной машины и подойдя к открытому водительскому окну, обратился ко мне уже по имени отчеству. Что логично — госномер моего актуального транспорта я ранее привязал к своим личным данным через mos.ru.
Далее полицейский попросил предъявить водительское удостоверение и СТС на машину. С документами он ознакомился из моих рук, не прикасаясь к ним. После этого мы со служивым расстались. Таким образом вчера выяснилось, что система проверки цифровых пропусков в Москве все-таки есть. Однако в первый же день своей реальной эксплуатации она «легла». Не исключено, что это произошло при попытке по-настоящему подключить ее к «штрафующей» системе полицейских камер на дорогах столицы.
Не сомневаемся, что ее в конце концов «поднимут». Только не известно, когда это произойдет и с какими «глюками» этот «Большой брат» будет работать? Любопытно также: сколько «левых» штрафов в отношении автовладельцев из-за этих электронных проблем будет оформлено? Ну, и главный вопрос: неужели столичные власти все-таки начнут наказывать нарушителей самоизоляции посредством комплексов автоматической фиксации, если Верховный суд РФ уже назвал подобные действия не соответствующими федеральным законам?