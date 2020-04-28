Как изменилось отношение ГИБДД к водителям в период самоизоляции

Несмотря на пугающие водителей страшилки, связанные с усиленным режимом работы сотрудников ДПС, инспекторы не лютуют. За минувшие две недели половину корреспондентов портала «АвтоВзгляд», передвигающихся по Москве и за ее пределами на личных и служебных автомобилях, придорожные полицейские вообще не остановили ни разу. А со второй половиной люди в форме общались более, чем миролюбиво.
При этом в ряде случаев даже не просили предъявить цифровой пропуск. Во-первых, загруженный в казенные планшеты и смартфоны софт позволяет им проверять наличие электронного разрешения, сканируя регистрационный знак транспортного средства. Во-вторых, аналогичную проверку гаишники могут провести, вбив в специальное приложение фамилию и имя водителя, опять же — госномер машины.
Другое дело, что полицейская система то и дело дает сбой, в чем несколько дней назад один из обозревателей портала «АвтоВзгляд» убедился лично. В этом случае пропуск инспекторы проверяют живьем. Вот только убедиться в том, рабочий он или нет, патрульные не могут. Ровным счетом, как и установить подлинность водительских прав, если у экипажа нет в наличии пресловутых «планшетников», подключенных к базе ГИБДД.
Крайне неожиданно, но факт — в беседе с шофером, повторимся, блюстители дорожного порядка ведут себя вежливо и этично. Могут ведь, когда хотят. Точнее, когда им велит начальство. Никаких придирок и намеков на развод. Пожалуй, единственное, чем правоохранители могут огорчить — это проверкой водителя по базе данных. Ну и небольшими заторами, также отнимающими время при проезде через пикеты.
Кстати, тормозят автомобили выборочно. Но машины с региональными номерами служивые стараются не пропускать — у нас и своего коронавируса хватает! Хотя и не разворачивают, как об этом пугают в соцсетях. Если пропуск оформлен и цель поездки указана — милости просим, а нет — милости просим оплатить штраф. Напомним, за езду без разрешающего движение цифрового кода он составляет 5000 рублей.
Другое дело — регионы. Тут все Президент РФ Владимир Путин отдал на откуп местным властям. Захотели те запретить локальное движение транспорта и закрыть город — закрыли, расхотели — открыли. Впрочем, вот-вот сервис выдачи пропусков для езды на автомобиле будет централизованным для большинства субъектов федерации. Во всяком случае, 21 из них уже утвержден. А это значит, что провинциальные гаишники начнут «прессовать» приезжих из других регионов, а водителей авто с московскими номерами — особенно.
Но хочется верить, что они хотя бы переймут опыт своих столичных коллег, как правильно нужно общаться с автовладельцами. А то ведь о полицейском беззаконии и круговой поруке в регионах не слышал только глухой…