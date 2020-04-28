Как изменилось отношение ГИБДД к водителям в период самоизоляции

Несмотря на пугающие водителей страшилки, связанные с усиленным режимом работы сотрудников ДПС, инспекторы не лютуют. За минувшие две недели половину корреспондентов портала «АвтоВзгляд», передвигающихся по Москве и за ее пределами на личных и служебных автомобилях, придорожные полицейские вообще не остановили ни разу. А со второй половиной люди в форме общались более, чем миролюбиво.

При этом в ряде случаев даже не просили предъявить цифровой пропуск. Во-первых, загруженный в казенные планшеты и смартфоны софт позволяет им проверять наличие электронного разрешения, сканируя регистрационный знак транспортного средства. Во-вторых, аналогичную проверку гаишники могут провести, вбив в специальное приложение фамилию и имя водителя, опять же — госномер машины.

Другое дело, что полицейская система то и дело дает сбой, в чем несколько дней назад один из обозревателей портала «АвтоВзгляд» убедился лично. В этом случае пропуск инспекторы проверяют живьем. Вот только убедиться в том, рабочий он или нет, патрульные не могут. Ровным счетом, как и установить подлинность водительских прав, если у экипажа нет в наличии пресловутых «планшетников», подключенных к базе ГИБДД.