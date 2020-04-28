Эксперты уверены, что самоизоляцию и пропускную систему для автотранспорта отменят не раньше июня

Во всяком случае, на этом настаивает вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова. На совещании с Владимиром Путиным она заявила, что меры социального дистанцирования необходимо продлить. Заместитель г-на Мишустина считает, что полностью избавиться от всех ограничений в стране получится не ранее начала лета, ибо жители субъектов РФ недобросовестно соблюдают режим самоизоляции.

Впрочем, меры противодействия пандемии вскоре будут усилены. К примеру, разработанная специалистами Минкомсвязи платформа, «выдающая» цифровые пропуска гражданам для беспрепятственного передвижения по Москве и Подмосковью, готовится к введению в других регионах. На первоначальном этапе утвержден 21 субъект федерации. Дальше их станет больше.

Похоже, из одной области в другую так просто добраться уже не получится. Остается лишь полностью закрыть для въезда и выезда абсолютно все города, а заодно и ввести комендантский час.