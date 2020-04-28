Эксперты уверены, что самоизоляцию и пропускную систему для автотранспорта отменят не раньше июня

Во всяком случае, на этом настаивает вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова. На совещании с Владимиром Путиным она заявила, что меры социального дистанцирования необходимо продлить. Заместитель г-на Мишустина считает, что полностью избавиться от всех ограничений в стране получится не ранее начала лета, ибо жители субъектов РФ недобросовестно соблюдают режим самоизоляции.
Впрочем, меры противодействия пандемии вскоре будут усилены. К примеру, разработанная специалистами Минкомсвязи платформа, «выдающая» цифровые пропуска гражданам для беспрепятственного передвижения по Москве и Подмосковью, готовится к введению в других регионах. На первоначальном этапе утвержден 21 субъект федерации. Дальше их станет больше.
Похоже, из одной области в другую так просто добраться уже не получится. Остается лишь полностью закрыть для въезда и выезда абсолютно все города, а заодно и ввести комендантский час.
О необходимости продления запретительных мер буквально на днях заявил и главный эпидемиолог России Николай Брико. Его поддержал известный врач-инфекционист, академик РАН Виктор Малеев. Последний, в частности, уверен, что на завершение жестких профилактических мероприятий можно рассчитывать примерно в первых числах июня.
А главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров и вовсе считает, что «о полном окончании распространения коронавируса в России можно будет говорить не ранее, чем через 10—12 недель после пика эпидемии». Иными словами, режим самоизоляции и ограничения на передвижение автотранспорта власти могут отменить даже не в начале июня, а в конце.
За езду на автомобиле без цифрового кода на руках положен штраф в размере 5000 рублей. Оформить электронный пропуск необходимо за пять часов до начала поездки.
И нет никаких сомнений в том, что Президент РФ Владимир Путин в ближайшем обращении к стране сообщит о продлении запретительных «антикоронавирусных» мер. Интересно, а будут ли приняты потом меры «антикоронакризисные»?