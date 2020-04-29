Как не попасть на штраф в 5000 рублей, если в дороге потерял госномер машины

Но если повезло, и вы раньше инспектора ГИБДД обнаружили пропажу, необходимо как можно быстрее устранить нарушение. В этом водителю поможет обращение в лицензированный центр, где выпускают дубликаты номерных знаков. Их изготовят в присутствии водителя и довольно быстро, главное тут — предоставить сотруднику компании СТС.

Если такой услуги в ближайшем населенном пункте нет, то необходимо обратиться в любое отделение ГИБДД с заявлением, где водителю выдадут справку об утере госномера. С ней без проблем можно добраться до дома или до крупного города, где и сделать дубликат.

Помните, что следить за техническим состоянием автомобиля — прямая обязанность водителя. Если вы заметили, что номерная рамка потрескалась или обнаружили, что оба болта крепления потеряны, не тяните, а устраняйте проблему сразу. Лучше потратить 5—10 минут на то, чтобы прикрутить как следует номера, чем налететь на штраф, изготовление дубликата и бензин, который придется потратить не на путешествие, а на решение проблемы.