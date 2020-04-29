Как не попасть на штраф в 5000 рублей, если в дороге потерял госномер машины

Вибрации, тряска, плохая дорога, встречный ветер, глубокие лужи — все это может стать причиной того, что крепления номерного знака на автомобиле разбалтываются, расслабляются, а то и вовсе отваливаются. Следом за ними с привычного места исчезает и номерной знак. Найти его практически невозможно. И даже если это удается сделать, использовать жестянку, по которой проехалась не одна фура, не представляется возможным. Что же делать автомобилисту в дальней дороге, в планы которого не входила потеря номерного знака?
Скорее всего, если машину без номера остановят «гаишники», водителя оштрафуют. Такое наказание предусматривает ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков…», которая предполагает штраф в размере 5000 рублей или лишение «прав» на срок от одного до трех месяцев. Скорее всего, водителю не удастся разжалобить инспектора рассказом о том, что номер был потерян.
Но если повезло, и вы раньше инспектора ГИБДД обнаружили пропажу, необходимо как можно быстрее устранить нарушение. В этом водителю поможет обращение в лицензированный центр, где выпускают дубликаты номерных знаков. Их изготовят в присутствии водителя и довольно быстро, главное тут — предоставить сотруднику компании СТС.
Если такой услуги в ближайшем населенном пункте нет, то необходимо обратиться в любое отделение ГИБДД с заявлением, где водителю выдадут справку об утере госномера. С ней без проблем можно добраться до дома или до крупного города, где и сделать дубликат.
Помните, что следить за техническим состоянием автомобиля — прямая обязанность водителя. Если вы заметили, что номерная рамка потрескалась или обнаружили, что оба болта крепления потеряны, не тяните, а устраняйте проблему сразу. Лучше потратить 5—10 минут на то, чтобы прикрутить как следует номера, чем налететь на штраф, изготовление дубликата и бензин, который придется потратить не на путешествие, а на решение проблемы.