Автовладельцы начали получать незаконные штрафы за отсутствие цифровых пропусков

Участник сообщества «Синие ведерки» Максим Чирков получил на днях штраф от Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) на сумму 5000 рублей по ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы за проезд на автомобиле, не вписанном в цифровой пропуск. Нарушение было выявлено камерой автоматической фиксации 22 апреля. В настоящее время штраф обжалован, поскольку ранее Максим Чирков законопослушно оформил пропуск и вписал туда госномер своего автомобиля.
Еще об одном аналогичном штрафе сообщила семья москвичей утром 28-го апреля. Его история куда более запутанная. Сначала постановление о взыскании 5000 рублей с собственника автомобиля «высветилось» на портале проверки штрафов, как наказание за парковку на газоне. При последующей проверке через московский «Автокод» и звонка в МАДИ оказалось, что штраф вынесен все-таки за невыполнение требования режима повышенной готовности на территории Москвы по четвертой части московского КоАП.
— Нам тоже такой штраф пришел, — написала в сообществе «Синие ведерки» Екатерина Горбова. — В тот день пропуск поверяли на полицейских постах в Ивантеевке и Мытищах и все было нормально. Фото машины в постановлении датировано 22.04, а 27.04 мы вписали в пропуск другую машину. И, как оказалось, сразу после этого, уже 27-го, нам оформили штраф на первую машину, «засветившуюся» на камерах тремя днями ранее! Получается, что чиновники проверяют пропуск на машину не по состоянию на момент ее фиксации, а когда сотруднику МАДИ придет в голову вынести постановление. Если это так, то это просто неописуемое издевательство, — возмущается Екатерина Горбунова.
— Подобные штрафы абсолютно незаконны, поскольку получается, что дублируют друг друга, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» юрист Марат Аманлиев. — У нас есть КоАП РФ, а региональные субъекты вправе устанавливать административную ответственность только в том случае, если она отсутствует на федеральном уровне. По той логике, которую сейчас пытаются применить московские власти, можно уже просто добавить собственную «автомобильную» главу в КоАП Москвы и всех штрафовать по нему или даже по обоим КоАП сразу, вынося штрафы пачками. Но с нормами закона такая практика не имеет ничего общего, — считает правозащитник…
Гражданам, попавшим в подобную ситуацию, юристы рекомендуют не терять время на поиски справедливости у чиновников МАДИ. Заявление с требованием обжалования незаконно вынесенного постановления следует направлять сразу в суд. В жалобе следует указать, что ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ позволяет выносить штрафные постановления на основании материалов фото- и видеофиксации нарушений только за нарушения ПДД и в сфере городского благоустройства. Согласно ей, применение прописанного в ней юридического механизма для наказания граждан по ст. 3.18.1 КоАП Москвы неправомочно и может рассматриваться, как самоуправство.
Кроме того, вынесение таких постановлений по этой статье столичного КоАП прямо противоречит позиции Верховного суда РФ, озвученной им в «Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1» от 21 апреля 2020 года.
После отмены штрафа будет не лишним также направить в МВД, Роскомнадзор и Генпрокуратуру запрос о том, на каком основании МАДИ, вынося неправосудное постановление о пятитысячном штрафе, получила личные данные собственника ТС. Ведь МВД предоставляет подобные сведения МАДИ для администрирования наказаний в рамках КоАП РФ, а не КоАП Москвы. Получается, что имеет место незаконное использование персональных данных граждан.
Напомним, что штрафы за нарушения, выявленные средствами видео- и фотофиксации, выносятся в упрощенном порядке, без административного расследования, то есть без составления протокола, взятия объяснения и прочих разбирательств. «Письмом счастья» владелец автомобиля сразу признается виновным, а в случае своего несогласия с постановлением или ошибки, доказывать, что «я не я и лошадь не моя», бегая по судам и ведомствам — придется всецело незадачливому автомобилисту.
Но поскольку мелкие «проблемки» граждан, оказавшихся лицом к лицу со столь же суровым, сколько и абсолютно сырым «цифровым законодательством» Москвы, градоначальство не особо волнуют, вероятно, что в ближайшие недели многим москвичам и жителям подмосковья предстоит увлекательный квест по обжалованию подобных штрафов.