Автовладельцы начали получать незаконные штрафы за отсутствие цифровых пропусков

Участник сообщества «Синие ведерки» Максим Чирков получил на днях штраф от Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) на сумму 5000 рублей по ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы за проезд на автомобиле, не вписанном в цифровой пропуск. Нарушение было выявлено камерой автоматической фиксации 22 апреля. В настоящее время штраф обжалован, поскольку ранее Максим Чирков законопослушно оформил пропуск и вписал туда госномер своего автомобиля.

Еще об одном аналогичном штрафе сообщила семья москвичей утром 28-го апреля. Его история куда более запутанная. Сначала постановление о взыскании 5000 рублей с собственника автомобиля «высветилось» на портале проверки штрафов, как наказание за парковку на газоне. При последующей проверке через московский «Автокод» и звонка в МАДИ оказалось, что штраф вынесен все-таки за невыполнение требования режима повышенной готовности на территории Москвы по четвертой части московского КоАП.

— Нам тоже такой штраф пришел, — написала в сообществе «Синие ведерки» Екатерина Горбова. — В тот день пропуск поверяли на полицейских постах в Ивантеевке и Мытищах и все было нормально. Фото машины в постановлении датировано 22.04, а 27.04 мы вписали в пропуск другую машину. И, как оказалось, сразу после этого, уже 27-го, нам оформили штраф на первую машину, «засветившуюся» на камерах тремя днями ранее! Получается, что чиновники проверяют пропуск на машину не по состоянию на момент ее фиксации, а когда сотруднику МАДИ придет в голову вынести постановление. Если это так, то это просто неописуемое издевательство, — возмущается Екатерина Горбунова.