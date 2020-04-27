Личный опыт: можно ли сейчас ездить без QR-кодов и не получать штрафов

Ради своеобразного «следственного эксперимента» пришлось пожертвовать одним из выходных дней. Суть «операции Ы» была примитивна: проехать мимо как можно большего количества полицейских постов, разбросанных на въездах в Москву и дорогах ближнего Подмосковья, и ознакомиться с реальной обстановкой на коронавирусной «земле».
Для этого был разработан целый тур длинной примерно в 350 километров. Практически кругосветное путешествие вокруг столицы — через Домодедово, Подольск, Троицк, Апрелевку, Галицыно, Звенигород, Истру, Дедовск, Зеленоград, Солнечногорск, Лобню, Дмитров, Софрино, Щелково, Балашиху и опять внутрь МКАД. Причем маршрут прокладывался таким образом, чтобы избегать вылетных магистралей и крупных шоссе, перемещаться предполагалось по дорогам, чаще всего используемым местными жителями.
В условиях полупустых крупных трасс, «пролетающие» по ним машины полицейские кордоны тормозят относительно редко, а вот едущие по внутри- и межрайонным дорогам, по нашим расчетам, должны были подвергаться куда более частым проверкам на предмет наличия цифровых пропусков. Тем более, что перед введением этих электронных «аусвайсов» полиция обещала плотный контроль за транспортом на въездах буквально в каждый крупный населенный пункт области, не говоря уже о границах Москвы.
Начнем с того, что ощущения какого-то прям уж совсем массового присутствия полиции на дорогах региона у нас не сложилось. Да, кое-где на пересечениях популярных у автомобилистов местных дорог стоят сотрудники ГИБДД.
Практически возле каждого из таких постов мы видели одну-две машины, с водителями которых о чем-то общались стражи порядка. Автомобиль автора этих строк остановил лишь четвертый по счету среди попавшихся ему на пути экипаж ДПС.
Подошедший патрульный попросил предъявить распечатку пропуска (у меня с собой была), мельком глянул на нее и даже не спросив документов на машину или моих «прав», махнул рукой — проезжай, мол.
Такой подход реального полицейского настолько резко контрастировал с тональностью сурового запугивания автомобилистов через СМИ коронавирусными карами со стороны всевозможных «ответственных пиджаков», что я просто не смог удержаться от усложнения условий собственного эксперимента.
Для этого вспомнил, что ПДД требуют от водителя предоставлять для проверки сотрудникам ГИБДД четко оговоренный список бумаг: водительское удостоверение, регистрационные документы на машину, полис ОСАГО и путевые документы в случае, если имеют место коммерческие перевозки. Ничего даже похожего на распечатки с «цифровыми пропусками» в этом списке нет.
Спич примерно такого содержания я и озвучил — уже на следующем полицейском кордоне, который решил тормознуть мое авто. Результатом стало явное замешательство офицера, которого угораздило связаться со мной. При этом я предложил предъявить все мои оговоренные в ПДД документы. Он их мельком просмотрел и холодно пожелал счастливого пути, более не вспоминая ни о каких коронавирусных QR-кодах.
Примерно такая же сцена повторилась еще на семи постах ГИБДД по маршруту моего дальнейшего следования. Причем в трех случаях сотрудники полиции даже не смотрели в мои документы: мы просто мило общались на тему всеобщей карантинной истерики и потом расходились довольные друг другом, когда в поле зрения патрульного появлялась другая машина, подходящая в качестве объекта проверки.
Итогом этого эксперимента стало четкое понимание: люди сидят на самоизоляции по своей воле, запуганные пропагандой в СМИ опасностей вируса, а не из-за введенной системы пропусков. Последня, по факту, лишь собирает статистику о том, кто и куда собрался съездить, а не перекрывает гражданам «кислород».