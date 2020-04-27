Личный опыт: можно ли сейчас ездить без QR-кодов и не получать штрафов

Ради своеобразного «следственного эксперимента» пришлось пожертвовать одним из выходных дней. Суть «операции Ы» была примитивна: проехать мимо как можно большего количества полицейских постов, разбросанных на въездах в Москву и дорогах ближнего Подмосковья, и ознакомиться с реальной обстановкой на коронавирусной «земле».

Для этого был разработан целый тур длинной примерно в 350 километров. Практически кругосветное путешествие вокруг столицы — через Домодедово, Подольск, Троицк, Апрелевку, Галицыно, Звенигород, Истру, Дедовск, Зеленоград, Солнечногорск, Лобню, Дмитров, Софрино, Щелково, Балашиху и опять внутрь МКАД. Причем маршрут прокладывался таким образом, чтобы избегать вылетных магистралей и крупных шоссе, перемещаться предполагалось по дорогам, чаще всего используемым местными жителями.

В условиях полупустых крупных трасс, «пролетающие» по ним машины полицейские кордоны тормозят относительно редко, а вот едущие по внутри- и межрайонным дорогам, по нашим расчетам, должны были подвергаться куда более частым проверкам на предмет наличия цифровых пропусков. Тем более, что перед введением этих электронных «аусвайсов» полиция обещала плотный контроль за транспортом на въездах буквально в каждый крупный населенный пункт области, не говоря уже о границах Москвы.