В каком случае можно не бояться штрафа за стоянку на «пожарной» разметке

Каждую весну на проезжей части в городских дворах и возле учреждений начинается традиционная суета: местные дворники приступают к обновлению краски на асфальте в так называемых «местах стоянки спецтехники». По идее, это площадки, где в случае пожара должна размещаться прибывшая по вызову машина МЧС с огнеборцами на борту. По этой причине автовладельцам строго на строго запрещается занимать такие прямоугольники под парковку своего личного транспорта.
Но как показывает практика, если к дому прибывают по вызову пожарные, они ставят свои машины где им действительно удобно, а не там, где проявили тягу к прекрасному местные дворники-гастарбайтеры. И надо сказать, сотрудники МЧС совершенно правы, не обращая внимания на эту разметку.
В принципе, точно так же могут поступать и вообще все автомобилисты, не опасаясь никаких штрафов за, так сказать, «нарушение пожарных границ». Дело в том, что с юридической точки зрения красно-белые полоски на дворовом асфальте имеют для автомобилиста не большее значение, чем детский рисунок мелками. А все потому, что все типы разметки, предназначенные для регулирования дорожного движения, четко и исчерпывающе перечислены в ПДД.
Красно-белых чередующихся полосок горизонтальной разметки в Правилах не предусмотрено. Поэтому для водителя ее, по большому счету, не существует, а значит никаких указаний в смысле ограничения парковки она не дает. Из вышесказанного может сложиться впечатление, что пожарной технике никаких преференций в жилой зоне не полагается. Это не так. На самом деле места для ее стоянки тут предусмотрены.
Только для их точного определения автомобилисту следует ориентироваться не на разноцветный асфальт перед подъездом дома, а на дорожные знаки. Место, отведенное для пожарных расчетов, обычно отмечается знаком 3.27 — «Стоянка запрещена».
Причем под самим знаком должна быть прикреплена табличка, указывающая его зону действия — обычно это 10 метров. Таким образом, автомобилисту нельзя парковаться не на «рисунке на асфальте», а в зоне действия знака. За нарушение, согласно ст. 12.19 КоАП ФФ — штраф 500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 2500 рублей. Но если знак запрета остановки отсутствует, за парковку на «пожарной» разметке во дворе никто вас оштрафовать не в праве.