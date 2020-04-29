В каком случае можно не бояться штрафа за стоянку на «пожарной» разметке

Каждую весну на проезжей части в городских дворах и возле учреждений начинается традиционная суета: местные дворники приступают к обновлению краски на асфальте в так называемых «местах стоянки спецтехники». По идее, это площадки, где в случае пожара должна размещаться прибывшая по вызову машина МЧС с огнеборцами на борту. По этой причине автовладельцам строго на строго запрещается занимать такие прямоугольники под парковку своего личного транспорта.

Но как показывает практика, если к дому прибывают по вызову пожарные, они ставят свои машины где им действительно удобно, а не там, где проявили тягу к прекрасному местные дворники-гастарбайтеры. И надо сказать, сотрудники МЧС совершенно правы, не обращая внимания на эту разметку.

В принципе, точно так же могут поступать и вообще все автомобилисты, не опасаясь никаких штрафов за, так сказать, «нарушение пожарных границ». Дело в том, что с юридической точки зрения красно-белые полоски на дворовом асфальте имеют для автомобилиста не большее значение, чем детский рисунок мелками. А все потому, что все типы разметки, предназначенные для регулирования дорожного движения, четко и исчерпывающе перечислены в ПДД.