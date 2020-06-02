Как не лишиться «прав» при обгоне колонны машин с сопровождением

Расслабившиеся за зиму водители, редко покидающие пределы мегаполиса, летом, повстречавшись с колонной военных грузовиков или детских автобусов, не могут вспомнить, можно ли обгонять длинную вереницу техники, конвоируемой машиной ДПС или ВАИ. А значит, самое время вспомнить Правила дорожного движения.

Для начала нужно понять, что представляет из себя организованная колонна. И это нам объясняет пункт 1.2 «Основных понятий» ПДД РФ, в котором четко прописано, что «организованная транспортная колонна — группа из трех и более механических транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе движения с постоянно включенными фарами в сопровождении головного транспортного средства с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов».

Иными словами, колонна может состоять как из гражданской техники, так и техники любого ведомства, будь то военные, МЧС или полиция. А во главе колонны всегда находится машина сопровождения, которая может принадлежать как ГИБДД или полиции, так и службе скорой помощи или любой другой структуре, автомобили которой имеют разрешение на установку спецсигналов и проблесковых маячков синего и красного цвета.