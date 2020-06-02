Как не лишиться «прав» при обгоне колонны машин с сопровождением

Расслабившиеся за зиму водители, редко покидающие пределы мегаполиса, летом, повстречавшись с колонной военных грузовиков или детских автобусов, не могут вспомнить, можно ли обгонять длинную вереницу техники, конвоируемой машиной ДПС или ВАИ. А значит, самое время вспомнить Правила дорожного движения.
Для начала нужно понять, что представляет из себя организованная колонна. И это нам объясняет пункт 1.2 «Основных понятий» ПДД РФ, в котором четко прописано, что «организованная транспортная колонна — группа из трех и более механических транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе движения с постоянно включенными фарами в сопровождении головного транспортного средства с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов».
Иными словами, колонна может состоять как из гражданской техники, так и техники любого ведомства, будь то военные, МЧС или полиция. А во главе колонны всегда находится машина сопровождения, которая может принадлежать как ГИБДД или полиции, так и службе скорой помощи или любой другой структуре, автомобили которой имеют разрешение на установку спецсигналов и проблесковых маячков синего и красного цвета.
Встраиваться в колонну запрещено. И это так же прописано в ПДД в п. 2.7: «Водителю запрещено пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в них». За нарушение, согласно ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. За повторное нарушение штраф составит 5000 рублей, а водитель может лишиться «прав» на год.
При этом опережение колонны, двигающейся в попутном направлении по магистрали с двумя и более полосами — допустимо. Но, как правило, водители вынуждены именно обгонять их, причем с выездом на встречную полосу. И вот тут кроется один нюанс.
Последний абзац п. 3.2 Правил гласит, что «запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств)».
Резюмируя сказанное, делаем вывод, что обгонять колонну, если на машине сопровождения не горят спецсигналы и молчат сирены, а также если водитель рассчитал маневр так, что ему не придется вклиниваться в вереницу сопровождаемой техники, можно. Таким образом остается единственная проблема — нагнав колонну, каким-то образом узнать, включена ли «люстра» у машины сопровождения.