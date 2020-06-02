Сотрудников ГИБДД и МАДИ, неправомерно выписавших штраф водителю, можно будет наказать рублем

Первая и, пожалуй, хорошая новость о проекте — это его направленность на цифровой формат, который позволит участникам производства по делу об административном правонарушении подавать заявления, ходатайства и жалобы в форме электронного документа. То есть нажал кнопку, заполнил форму на официальном сайте органа административной юрисдикции на госуслугах или в личном кабинете участника судебного процесса, и отправил документ по месту назначения.

Еще один приятный бонус — дополнение проекта Административного кодекса положениями о компенсации морального вреда, причиненного физическому или юридическому лицу. То есть с условными, накосячившими в очередной раз со штрафами, МАДИ или ГИБДД можно будет не просто судиться за обжалование штрафа, но еще и получить компенсацию за потраченные время и нервы.

Также в своем релизе разработчики законопроекта еще раз подчеркивают, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП увеличены не будут. Останется в нем и пропавшая было в прошлой версии документа презумпция невиновности водителя, которая ранее была перенесена «минюстовцами» в Процессуальный кодекс РФ. Расширить поле своего применения, по планам законотворцев, обещает и такая редкость в наше время, как практика административного наказания в виде предупреждения. Это правило будет действовать в тех случаях, когда административное правонарушение совершено впервые, не относится к категории грубых административных правонарушений и при этом отсутствуют отягчающие обстоятельства.