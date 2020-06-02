Сотрудников ГИБДД и МАДИ, неправомерно выписавших штраф водителю, можно будет наказать рублем

Первая и, пожалуй, хорошая новость о проекте — это его направленность на цифровой формат, который позволит участникам производства по делу об административном правонарушении подавать заявления, ходатайства и жалобы в форме электронного документа. То есть нажал кнопку, заполнил форму на официальном сайте органа административной юрисдикции на госуслугах или в личном кабинете участника судебного процесса, и отправил документ по месту назначения.
Еще один приятный бонус — дополнение проекта Административного кодекса положениями о компенсации морального вреда, причиненного физическому или юридическому лицу. То есть с условными, накосячившими в очередной раз со штрафами, МАДИ или ГИБДД можно будет не просто судиться за обжалование штрафа, но еще и получить компенсацию за потраченные время и нервы.
Также в своем релизе разработчики законопроекта еще раз подчеркивают, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП увеличены не будут. Останется в нем и пропавшая было в прошлой версии документа презумпция невиновности водителя, которая ранее была перенесена «минюстовцами» в Процессуальный кодекс РФ. Расширить поле своего применения, по планам законотворцев, обещает и такая редкость в наше время, как практика административного наказания в виде предупреждения. Это правило будет действовать в тех случаях, когда административное правонарушение совершено впервые, не относится к категории грубых административных правонарушений и при этом отсутствуют отягчающие обстоятельства.
Менее позитивная новация, как уже писал портал «АвтоВзгляд», новая ст. 16.10 «Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств», предусматривающая, что водителям грозит предупреждение или штраф от одной до трех тысяч руб. за оставление разукомплектованных или брошенных авто вне специально отведенных мест. То есть формально, если вашу ласточку «разуют» во дворе некие недобрые люди, оставив ее без колес или фар, вы за это еще и получите взыскание от государства.
— Мы продолжаем изучать новый документ, но пока, по результатам предварительного анализа новой версии КоАП можно констатировать, что положение автомобилистов как минимум не ухудшится, — поделился своим мнением о проекте координатор движения «Синие ведерки» и руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — Штрафы остались на прежнем уровне, новых составов правонарушений не появилось. Однако ряд застарелых проблем переехали из существующего кодекса. Например, по-прежнему обжалование штрафов возможно по месту совершения правонарушения: то есть те, кто ездит не только в пределах своего региона, фактически оказываются отрезанными от возможности защитить свои права. Также не урегулирован ряд вопросов по камерам фиксации нарушений…
— По автоматической фиксации осталось действительно много вопросов, — согласен с Петром Шкуматовым эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман. — Например, решение о вынесении штрафов за парковку на газоне или на грунтовой площадке. К сожалению, здесь часть формулировок попросту перенесена в данный проект из московского КоАП, где по факту установлен запрет парковки везде, кроме искусственных покрытий. Бездумное применение этого закона приводит к коллизиям, когда газоном называют дикую траву между дорогой и садовым участком. И в результате выписывают штраф за парковку на газоне жителю деревни, невзирая на полное отсутствие в этой местности благоустроенных территорий с твердым покрытием…
В настоящий момент повторное публичное обсуждение законопроекта продолжается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Но главной интригой, конечно, остается то, как будут применяться и заработают ли намеченные изменения на практике, когда документ будет принят. Придумать и написать закон, как известно, легче, чем претворить его в жизнь.