ГИБДД начала нагло штрафовать водителей за перевозку в машине жены и детей

Фото: АвтоВзгляд
Помнится, некоторое время назад глава ГУ ОБДД МВД РФ генерал Михаил Черников заявил порталу «АвтоВзгляд», что никакой палочной системы в ведомстве больше не существует. Однако на практике все не совсем так. Точнее, совсем не так. Сложные для страны «коронакризисные» времена вынуждают гаишников лютовать пуще прежнего. Впрочем, судите сами.

Крайне вопиющий случай произошел с корреспондентом портала «АвтоВзгляд», который вместе с семьей на служебном автомобиле поехал из столицы в Брянскую область. На 165-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков» сотрудника редакции остановил экипаж ДПС, а проверку документов осуществлял — кто бы вы подумали? — целый подполковник, заместитель командира СВ ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Брянской области Кушнир Владимир Григорьевич. Часто ли увидишь на дороге с жезлом в руках столь мощную фигуру? А повод выйти на трассу у придорожного полицейского высокого полета явно был.

Режим самоизоляции поставил на прикол тысячи автомобилей, а вот план по выявлению нарушителей ПДД изменился навряд ли. А тут еще 30 мая, самый конец месяца — пора брать все в свои руки. Вот и взял! Нет, не подумайте — не деньги, а ответственность назвать семейный вояж коммерческой перевозкой пассажиров. Да, друзья, и такое в российской ГАИ бывает.

Фото: АвтоВзгляд

Лично своей рукой подполковник выписал протокол №1065058 по ч.2 ст.12.31.1 КоАП РФ «Осуществление перевозок пассажиров и багажа с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств», а вместе с ним и протокол №1065059 по ч.3 ст.12.31.1 КоАП РФ, вменяя водителю нарушение требований «о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств». Но и это еще не все.

В погоне — то ли за палками, то ли за славой — замкомандира было уже не остановить. Сыграв на нервах обитателей салона свой финальный аккорд, он оформил постановление №18810032180001020868 по ч.2.1 ст.12.3 КоАП РФ «Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа водителем, не имеющим разрешения». Иначе говоря, есть в машине еще кто-то, кроме водителя — значит ты таксист! Логика железобетонная, а главное — непробиваемая.

Медосмотр не прошел — оплати штраф, механик автомобиль не осмотрел — еще один, путевого листа нет — лови третий. А чтобы долго не возмущались ни шофер, ни его родственники, правоохранитель пригрозил отправить «железного коня» на спецстоянку. И плевать ему, что служебный автомобиль не зарегистрирован в такси, и что члены семьи в салоне не платят друг другу деньги за совместное автопутешествие.

Фото: АвтоВзгляд

Аргумент у стража порядка — один, и обсуждению не подлежал: если транспортное средство оформлено на юридическое лицо, то все эти требования должны быть выполнены.

Иначе говоря, любого, кто ездит на корпоративном транспорте, арендованной или взятой у дилера на тест-драйв машине можно привлечь к ответственности за упомянутые выше нарушения. Наверняка дослужив до столь увесистого звания, подполковник Кушнир тоже имеет возможность передвигаться на служебном авто без символики вместе с супругой, дочерью и двумя сыновьями. А значит и он может понести административные наказания — осталось лишь встретиться на проезжей части с незнакомым полковником ГИБДД, проводящим аналогичное показательное выступление.

– Необходимо учитывать, что на организации и индивидуальных предпринимателей, для которых перевозка не является видом деятельности и которые используют автотранспорт для собственных нужд, нормы упомянутых статей Административного кодекса не распространяются, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию эксперт, сооснователь портала «Вернемстраховку.рф» Илья Афанасьев.

На наш взгляд, столь беспардонный «развод» — верх наглости и непрофессионализма. Портал «АвтоВзгляд» направил официальный запрос в МВД России с просьбой разъяснить правомерность действий сотрудника полиции и организовать проверку по факту законности инцидента. На момент публикации ответа из ведомства не поступило.

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1 июня 2020
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