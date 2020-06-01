ГИБДД начала нагло штрафовать водителей за перевозку в машине жены и детей

Лично своей рукой подполковник выписал протокол №1065058 по ч.2 ст.12.31.1 КоАП РФ «Осуществление перевозок пассажиров и багажа с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств», а вместе с ним и протокол №1065059 по ч.3 ст.12.31.1 КоАП РФ, вменяя водителю нарушение требований «о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств». Но и это еще не все.

В погоне — то ли за палками, то ли за славой — замкомандира было уже не остановить. Сыграв на нервах обитателей салона свой финальный аккорд, он оформил постановление №18810032180001020868 по ч.2.1 ст.12.3 КоАП РФ «Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа водителем, не имеющим разрешения». Иначе говоря, есть в машине еще кто-то, кроме водителя — значит ты таксист! Логика железобетонная, а главное — непробиваемая.

Медосмотр не прошел — оплати штраф, механик автомобиль не осмотрел — еще один, путевого листа нет — лови третий. А чтобы долго не возмущались ни шофер, ни его родственники, правоохранитель пригрозил отправить «железного коня» на спецстоянку. И плевать ему, что служебный автомобиль не зарегистрирован в такси, и что члены семьи в салоне не платят друг другу деньги за совместное автопутешествие.