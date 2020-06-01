ГИБДД начала нагло штрафовать водителей за перевозку в машине жены и детей

Крайне вопиющий случай произошел с корреспондентом портала «АвтоВзгляд», который вместе с семьей на служебном автомобиле поехал из столицы в Брянскую область. На 165-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков» сотрудника редакции остановил экипаж ДПС, а проверку документов осуществлял — кто бы вы подумали? — целый подполковник, заместитель командира СВ ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Брянской области Кушнир Владимир Григорьевич. Часто ли увидишь на дороге с жезлом в руках столь мощную фигуру? А повод выйти на трассу у придорожного полицейского высокого полета явно был.
Режим самоизоляции поставил на прикол тысячи автомобилей, а вот план по выявлению нарушителей ПДД изменился навряд ли. А тут еще 30 мая, самый конец месяца — пора брать все в свои руки. Вот и взял! Нет, не подумайте — не деньги, а ответственность назвать семейный вояж коммерческой перевозкой пассажиров. Да, друзья, и такое в российской ГАИ бывает.
Лично своей рукой подполковник выписал протокол №1065058 по ч.2 ст.12.31.1 КоАП РФ «Осуществление перевозок пассажиров и багажа с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств», а вместе с ним и протокол №1065059 по ч.3 ст.12.31.1 КоАП РФ, вменяя водителю нарушение требований «о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств». Но и это еще не все.
В погоне — то ли за палками, то ли за славой — замкомандира было уже не остановить. Сыграв на нервах обитателей салона свой финальный аккорд, он оформил постановление №18810032180001020868 по ч.2.1 ст.12.3 КоАП РФ «Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа водителем, не имеющим разрешения». Иначе говоря, есть в машине еще кто-то, кроме водителя — значит ты таксист! Логика железобетонная, а главное — непробиваемая.
Медосмотр не прошел — оплати штраф, механик автомобиль не осмотрел — еще один, путевого листа нет — лови третий. А чтобы долго не возмущались ни шофер, ни его родственники, правоохранитель пригрозил отправить «железного коня» на спецстоянку. И плевать ему, что служебный автомобиль не зарегистрирован в такси, и что члены семьи в салоне не платят друг другу деньги за совместное автопутешествие.
Аргумент у стража порядка — один, и обсуждению не подлежал: если транспортное средство оформлено на юридическое лицо, то все эти требования должны быть выполнены.
Иначе говоря, любого, кто ездит на корпоративном транспорте, арендованной или взятой у дилера на тест-драйв машине можно привлечь к ответственности за упомянутые выше нарушения. Наверняка дослужив до столь увесистого звания, подполковник Кушнир тоже имеет возможность передвигаться на служебном авто без символики вместе с супругой, дочерью и двумя сыновьями. А значит и он может понести административные наказания — осталось лишь встретиться на проезжей части с незнакомым полковником ГИБДД, проводящим аналогичное показательное выступление.
– Необходимо учитывать, что на организации и индивидуальных предпринимателей, для которых перевозка не является видом деятельности и которые используют автотранспорт для собственных нужд, нормы упомянутых статей Административного кодекса не распространяются, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию эксперт, сооснователь портала «Вернемстраховку.рф» Илья Афанасьев.
На наш взгляд, столь беспардонный «развод» — верх наглости и непрофессионализма. Портал «АвтоВзгляд» направил официальный запрос в МВД России с просьбой разъяснить правомерность действий сотрудника полиции и организовать проверку по факту законности инцидента. На момент публикации ответа из ведомства не поступило.