В России начнут выдавать автомобильные номера с новыми кодами регионов

По новым правилам, в некоторых регионах код на государственных регистрационных знаках, состоящий из трех цифр, теперь будет начинаться с любой из них — от одного до девяти. Напомним, что ранее для этого использовались только один и семь.

Например, в Алтайском крае будут выпускать номера с кодом 222, во Владимирской области — 333, в Костромской — 444, а в Оренбургской — 555. По данным российских СМИ, новый приказ уже вызвал некоторый резонанс в Свердловской области, где местное управление ГИБДД отказалось использовать номер региона 666.

Между тем, Научный центр безопасности дорожного движения (НЦБДД) МВД России разработал новый ГОСТ на регистрационные номера для снегоходов и мотовездеходов, представленные в феврале 2020 года. Для этого вида транспорта, как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, начнут выдавать однострочные «жестянки» размером 180х105 мм. Они будут доступны с 4 августа 2020 года.