Можно ли самостоятельно подкрашивать номера на машине

Внешний вид, материалы изготовления и условия эксплуатации алюминиевой таблички с изображением номера транспортного средства регламентирует ГОСТ Р 50577−93. В нем зафиксированы строгие требования к буквам, цифрам, шрифту, расцветкам и размерам регистрационных знаков. В документе также указано, что таблички со световозвращающим покрытием должны иметь элементы защиты от подделки, включенные в структуру покрытия.
Безусловно, любое нарушение ГОСТа регистрационных номеров недопустимо, а кроме того, законом предусмотрена ответственность за их порчу и попытку подделки. Но с другой стороны, нигде не говорится о запрете частичного восстановления краски на изношенных табличках. Главное, чтобы такой косметический ремонт в результате не привел к изменению или искажению исходной информации. В любом случае, нечитаемый номер — это более серьезное нарушение, чем попытка его восстановить.
Важно, что речь идет не о глубокой реставрации, которая под силу профессионалам в заводских условиях, а лишь частичном восстановлении первоначального покрытия. Для того, чтобы сотрудники ГИБДД вообще не обнаружили результатов такого ремонта, необходимо использовать специальные маркеры или качественную автоэмаль, которые обойдутся как минимум в 200—300 рублей. Остальное зависит от мастерства автовладельца. Наносить краску необходимо предельно аккуратно, и в идеале это рекомендуется делать с помощью трафарета. Иначе ваша «живопись» сослужит вам плохую службу.
И если вы не уверены в своих художественных способностях, то проще отдать знаки на восстановление профессионалам в лицензированную компанию, которая изготавливает их в полном соответствии с ГОСТом. Список таких организаций опубликован на официальном сайте ГИБДД, а оформить заявку можно на портале Госуслуг.
Не исключено, что в некоторых случаях проще и выгоднее заказать новый дубликат регистрационного знака. Тем более, что цены на него вполне приемлемы — одна табличка обойдется в 600—800 рублей.