Можно ли самостоятельно подкрашивать номера на машине

Важно, что речь идет не о глубокой реставрации, которая под силу профессионалам в заводских условиях, а лишь частичном восстановлении первоначального покрытия. Для того, чтобы сотрудники ГИБДД вообще не обнаружили результатов такого ремонта, необходимо использовать специальные маркеры или качественную автоэмаль, которые обойдутся как минимум в 200—300 рублей. Остальное зависит от мастерства автовладельца. Наносить краску необходимо предельно аккуратно, и в идеале это рекомендуется делать с помощью трафарета. Иначе ваша «живопись» сослужит вам плохую службу.

И если вы не уверены в своих художественных способностях, то проще отдать знаки на восстановление профессионалам в лицензированную компанию, которая изготавливает их в полном соответствии с ГОСТом. Список таких организаций опубликован на официальном сайте ГИБДД, а оформить заявку можно на портале Госуслуг.

Не исключено, что в некоторых случаях проще и выгоднее заказать новый дубликат регистрационного знака. Тем более, что цены на него вполне приемлемы — одна табличка обойдется в 600—800 рублей.