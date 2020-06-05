ГИБДД РФ: штрафы «за выделенку», оформленные в апреле, признаны незаконными

Эксперт в области безопасности дорожного движения Григорий Шухман получил официальный ответ ГИБДД на свой запрос относительно правомерности штрафов за выезд на полосу общественного транспорта в период действия президентского указа о нерабочих днях в апреле этого года.
Напомним, что речь идет об указе Президента Владимира Путина № 239 от 2 апреля «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19».
В нем объявлялись нерабочим период с 4 по 30-е апреля 2020-го года включительно.
Однако, судя по сообщениям из соцсетей, автомобилисты получали штрафы за выезд на «выделенки» в это время. С камер автоматической фиксации, разумеется.
В Москве такое нарушение «стоит» 3000 рублей в соответствии со ст. 12.17 КоАП. При том, что в местах, где водители совершали это «ужасное правонарушение», под «кирпичами», болтающимися над выделенными полосами, висели таблички 8.5.2 — «Рабочие дни», представляющие из себя пару черных скрещенных молотков на белом фоне.
Иными словами, такие «выделенки» являются запретными для рядового автомобилиста только в рабочие дни, а в нерабочие — катайся, пожалуйста. Тем не менее, за езду по ним в будни с 4-го по 30-е апреля штрафы людям все равно приходили. Несмотря на президентский указ.
В ответе, полученном г-ном Шухманом из ГИБДД, черным по белому написано, что «в период с 4 по 30 апреля 2020-го года включительно действия водителей (собственников) транспортных средств, находящихся в зоне действия дорожных знаков, установленных совместно с информационной табличкой 8.5.2 Рабочие дни, не могли образовывать состав административного правонарушения».
Это означает, что водители, «обилеченные» на 3000 рублей в нерабочем апреле «за выделенку» и оплатившие за это штрафы могут обжаловать наказание и вернуть деньги — пользуясь формулировками, из опубликованного выше официального ответа ГИБДД.