ГИБДД РФ: штрафы «за выделенку», оформленные в апреле, признаны незаконными

Эксперт в области безопасности дорожного движения Григорий Шухман получил официальный ответ ГИБДД на свой запрос относительно правомерности штрафов за выезд на полосу общественного транспорта в период действия президентского указа о нерабочих днях в апреле этого года.

Напомним, что речь идет об указе Президента Владимира Путина № 239 от 2 апреля «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19».

В нем объявлялись нерабочим период с 4 по 30-е апреля 2020-го года включительно.

Однако, судя по сообщениям из соцсетей, автомобилисты получали штрафы за выезд на «выделенки» в это время. С камер автоматической фиксации, разумеется.

В Москве такое нарушение «стоит» 3000 рублей в соответствии со ст. 12.17 КоАП. При том, что в местах, где водители совершали это «ужасное правонарушение», под «кирпичами», болтающимися над выделенными полосами, висели таблички 8.5.2 — «Рабочие дни», представляющие из себя пару черных скрещенных молотков на белом фоне.