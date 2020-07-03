В каких случаях водителю стоит опасаться оранжевой разметки на дороге

При ремонте дороги ширина проезжей части сужается, машины из перегороженных строителями полос вливаются в свободные, одни авто вынуждены пропускать другие. При этом еекоторые водители считают, что «неудачники», двигавшиеся раньше по перекрытым полосам, должны теперь страдать и не пускают их в свой ряд.
С одной стороны, «упертые непропускальщики» (назовем их так), не давая возможности коллегам перестроиться, могут всегда сказать, что руководствуются буквой ПДД, а именно их пунктом 8.4. Он гласит, что «при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения».
Если бы вообще все шоферы поступали так в подобной ситуации, то однажды автомобили, оказавшиеся в занятой дорожными работами полосе, были бы вынуждены стоять часами, дожидаясь, пока дорожный трафик стихнет и появится физическая возможность перестроиться в свободный ряд и миновать место сужения. К счастью, здравомыслящих водителей на дороге все-таки большинство и подобных казусов не случается.
Но очень часто возникают ситуации, когда уверенные в себе адепты пункта 8.4 ПДД оказываются не правы. Особенно сильный шок они испытывают после того, как своим «упертым» поведением провоцируют ДТП в месте сужения, а прибывшие сотрудники ГИБДД объясняют, что к тут к чему с точки зрения ПДД.
Так бывает, когда на асфальте нанесены линии временной разметки, показывающей водителям, по каким именно траекториям они должны преодолевать дорожное сужение. В подобных местах неизбежно пересечение линий временной (оранжевой) разметки и постоянной (белой), положенной на асфальт еще до начала ремонта.
И в такой ситуации кое-кто из водителей продолжает следовать по белым полосам, возмущаясь, что едущие в соответствии с оранжевой разметкой пытаются «нагло влезть в их ряд». На самом деле, насколько бы несерьезно и неаккуратно ни выглядела временная разметка, по ПДД она имеет приоритет над постоянной!
На это указывает текст последнего абзаца главы 1 приложения 2 к ПДД: «В случаях если линии временной разметки и линии постоянной разметки противоречат друг другу, водители должны руководствоваться линиями временной разметки». Таким образом, при перестроениях в местах, где пересекается постоянная и временная разметки, преимущество у водителя, ориентирующегося на оранжевые полосы.