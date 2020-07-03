В каких случаях водителю стоит опасаться оранжевой разметки на дороге

При ремонте дороги ширина проезжей части сужается, машины из перегороженных строителями полос вливаются в свободные, одни авто вынуждены пропускать другие. При этом еекоторые водители считают, что «неудачники», двигавшиеся раньше по перекрытым полосам, должны теперь страдать и не пускают их в свой ряд.

С одной стороны, «упертые непропускальщики» (назовем их так), не давая возможности коллегам перестроиться, могут всегда сказать, что руководствуются буквой ПДД, а именно их пунктом 8.4. Он гласит, что «при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения».

Если бы вообще все шоферы поступали так в подобной ситуации, то однажды автомобили, оказавшиеся в занятой дорожными работами полосе, были бы вынуждены стоять часами, дожидаясь, пока дорожный трафик стихнет и появится физическая возможность перестроиться в свободный ряд и миновать место сужения. К счастью, здравомыслящих водителей на дороге все-таки большинство и подобных казусов не случается.