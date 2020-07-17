Должен ли водитель оплачивать штраф, если к постановлению не приложено фото нарушения

Фото evakuator-transport.ru
Цифровизации шагает по стране семимильными шагами. И одним из ее достижений (с водительской точки зрения — довольно сомнительных) стали камеры фиксации нарушений ПДД. Остаться незамеченным от их вездесущего ока становится все труднее. Благодаря им, собираемость штрафов растет на глазах, что не может радовать чиновников и владельцев частных камер. Но в последнее время участились случаи, когда автовладельцам приходят штрафы за нарушения без фото- и видео факта нарушения. И у граждан возникает резонный вопрос: а нужно ли оплачивать такие «письма счастья»? В проблеме разобрался портал «АвтоВзгляд».

Законом установлена ответственность в виде штрафа за дорожные прегрешения, допущенные водителями и зафиксированные автоматизированными комплексами фото- и видео фиксации. А на основании материалов с камер, сотрудник ГИБДД определяет степень ответственности «рулевого».

Традиционно, камеры фиксируют такие нарушения, как выезд на встречную полосу, пересечение стоп-линии, несоблюдения правил парковки и остановки и, конечно же, скоростного режима. При этом даже самое злостное пренебрежение Правилами, зафиксированное камерой, не попадает под лишение права управления транспортным средством или административным арестом нарушителя, а наказывается лишь штрафом (порой, даже не самым большим).

Однако довольно часто водители обнаруживают, что нарушили ПДД, превысив скорость, но подтверждения в виде фотографии на память при гаишном постановлении нет. Что в таком случае делать? Ведь давно известно, что поддельные квитанции с банковскими реквизитами собственной карты могут рассылать мошенники. И тут главное — не торопиться.

Фото allcarz.ru

Если пришло уведомление о штрафе без фотографии, ни в коем случае не нужно торопиться его оплачивать. Точнее, торопиться нужно, ведь если квитанция окажется не «липой», то можно прозевать льготный период оплаты с 50% скидкой, но действовать надо немного в другом направлении.

Например, штраф пришел за превышение скорости. И тут возникает логичный вопрос: как инспектор ГИБДД, наделенный полномочиями назначать сумму «пенальти», определил без фото эксцесса, что нарушение совершил именно этот автомобиль, и этот водитель? Да никак. Скорее всего, это «письмо счастья» от злоумышленников. И неопытный водитель, зная, что можно оплатить штраф со скидкой, тут же торопится перевести деньги. Но попадают они не на государственный счет, а в карту-копилку криминальных лиц, поставивших дело на поток. Так вот этого делать не стоит.

Сперва нужно удостоверится в том, что квитанция подлинная. Во-первых, сверить номера телефонов, указанных на квитанции, чтобы удостоверится в том, что они принадлежат официальным органам власти. Во-вторых, любой штраф можно проверить на официальном сайте ГИБДД в разделе «Сервисы» в пункте «Проверка штрафов». Для чего необходимо ввести номер СТС и госномер авто. Если квитанция не фальшивка, то система выдаст ролик или фотографию с совершенным правонарушением. И тогда штраф подлежит обязательной оплате. В противном случае, если квитанция все же не «липа», такой штраф можно обжаловать.

превышение скорости, штрафы, видеофиксация, письма счастья, ПДД, ГИБДД, мошенничество
17 июля 2020
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