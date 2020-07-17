Должен ли водитель оплачивать штраф, если к постановлению не приложено фото нарушения

Законом установлена ответственность в виде штрафа за дорожные прегрешения, допущенные водителями и зафиксированные автоматизированными комплексами фото- и видео фиксации. А на основании материалов с камер, сотрудник ГИБДД определяет степень ответственности «рулевого».

Традиционно, камеры фиксируют такие нарушения, как выезд на встречную полосу, пересечение стоп-линии, несоблюдения правил парковки и остановки и, конечно же, скоростного режима. При этом даже самое злостное пренебрежение Правилами, зафиксированное камерой, не попадает под лишение права управления транспортным средством или административным арестом нарушителя, а наказывается лишь штрафом (порой, даже не самым большим).

Однако довольно часто водители обнаруживают, что нарушили ПДД, превысив скорость, но подтверждения в виде фотографии на память при гаишном постановлении нет. Что в таком случае делать? Ведь давно известно, что поддельные квитанции с банковскими реквизитами собственной карты могут рассылать мошенники. И тут главное — не торопиться.