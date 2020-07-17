Должен ли водитель оплачивать штраф, если к постановлению не приложено фото нарушения

Законом установлена ответственность в виде штрафа за дорожные прегрешения, допущенные водителями и зафиксированные автоматизированными комплексами фото- и видео фиксации. А на основании материалов с камер, сотрудник ГИБДД определяет степень ответственности «рулевого».
Традиционно, камеры фиксируют такие нарушения, как выезд на встречную полосу, пересечение стоп-линии, несоблюдения правил парковки и остановки и, конечно же, скоростного режима. При этом даже самое злостное пренебрежение Правилами, зафиксированное камерой, не попадает под лишение права управления транспортным средством или административным арестом нарушителя, а наказывается лишь штрафом (порой, даже не самым большим).
Однако довольно часто водители обнаруживают, что нарушили ПДД, превысив скорость, но подтверждения в виде фотографии на память при гаишном постановлении нет. Что в таком случае делать? Ведь давно известно, что поддельные квитанции с банковскими реквизитами собственной карты могут рассылать мошенники. И тут главное — не торопиться.
Если пришло уведомление о штрафе без фотографии, ни в коем случае не нужно торопиться его оплачивать. Точнее, торопиться нужно, ведь если квитанция окажется не «липой», то можно прозевать льготный период оплаты с 50% скидкой, но действовать надо немного в другом направлении.
Например, штраф пришел за превышение скорости. И тут возникает логичный вопрос: как инспектор ГИБДД, наделенный полномочиями назначать сумму «пенальти», определил без фото эксцесса, что нарушение совершил именно этот автомобиль, и этот водитель? Да никак. Скорее всего, это «письмо счастья» от злоумышленников. И неопытный водитель, зная, что можно оплатить штраф со скидкой, тут же торопится перевести деньги. Но попадают они не на государственный счет, а в карту-копилку криминальных лиц, поставивших дело на поток. Так вот этого делать не стоит.
Сперва нужно удостоверится в том, что квитанция подлинная. Во-первых, сверить номера телефонов, указанных на квитанции, чтобы удостоверится в том, что они принадлежат официальным органам власти. Во-вторых, любой штраф можно проверить на официальном сайте ГИБДД в разделе «Сервисы» в пункте «Проверка штрафов». Для чего необходимо ввести номер СТС и госномер авто. Если квитанция не фальшивка, то система выдаст ролик или фотографию с совершенным правонарушением. И тогда штраф подлежит обязательной оплате. В противном случае, если квитанция все же не «липа», такой штраф можно обжаловать.